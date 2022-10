Renato Zero due serate su Canale 5 con una scaletta ricca di duetti e ospiti per il suo 070 live

Renato Zero scaletta concerto Canale 5 ricca di ospiti. Lo show andrà in onda sulla rete Mediaset in due appuntamenti: mercoledì 26 ottobre e mercoledì 2 novembre 2022.

070 è il concerto evento in cui il Re dei Sorcini, con ben sei date al Circo Massimo di Roma, ha festeggiato i suoi 70 anni. Sono state più di 100.000 le persone che hanno partecipato a questi eventi che si sono svolti il 24, 25, 28 e 30 settembre e l’1 ottobre 2022.

A causa dello stop dovuto alla pandemia Renato Zero ha dovuto festeggiare questo importante traguardo con il suo pubblico a distanza di due anni dal suo settantesimo compleanno. Il cantautore ha infatti compiuto 72 anni il 30 settembre 2022.

Quello che andrà in onda sulla rete di punta Mediaset è uno spettacolo imponente di pura musica con tanti artisti ospiti (qui il trailer).

