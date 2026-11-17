Renato Zero dà una data al disco delle sue riletture: Le mie radici uscirà venerdì 4 dicembre per Tattica, con il preorder in partenza mercoledì 18 novembre. Il disco raccoglie venti brani, in gran parte riletture di classici internazionali.

L’annuncio è arrivato con un post su Instagram, in cui Zero presenta il disco come il suo tributo alla grande musica internazionale. Nel video un bambino creato con l’intelligenza artificiale, circondato da trucchi, glitter, dischi e un grammofono, recita le parole scritte dal cantautore per ringraziare i maestri che l’hanno formato:

“La musica è stata mia compagna di giochi prima e la mia fedele maestra poi… Quanti grandi esempi mi hanno fatto da guida. Grazie illustrissimi ispiratori per la splendida compagnia! È lì che si sono formate ‘Le mie radici’…”

Nove dei venti brani sono le riletture già uscite fra novembre 2024 e agosto 2026, da Silenzio che lo sguardo tuo parla per te a Si può impazzire. Ad agosto, con l’uscita di quel singolo, il disco aveva ricevuto il titolo Irriducibili Miti, poi sostituito da Le mie radici.

Come nelle uscite precedenti, Zero conserva la musica degli originali e scrive testi nuovi in italiano. Il suo ultimo album di inediti è L’Orazero, uscito il 3 ottobre 2025 per Tattica con diciannove brani e portato nei palasport da gennaio ad aprile 2026.

Renato Zero, Le mie radici: la tracklist con i brani originali

# Titolo Brano originale 1 Si può impazzire Don’t Make Me Over 2 Sarai At Last 3 Che miracolo sei What a Wonderful World 4 Suoni Sunny 5 Ogni risposta è dentro te You Keep Me Hangin’ On 6 Silenzio che lo sguardo tuo parla per te Sorry Seems to Be the Hardest Word 7 Il cuore vuole ancora stupirci (There’s) Always Something There to Remind Me 8 E meno male che non siamo dèi Can’t Help Falling in Love 9 Un’avvincente scommessa Eloise 10 Mi manchi Mandy 11 L’applauso è per noi! The Winner Takes It All 12 Per sempre noi I Have Nothing 13 Momenti Arthur’s Theme (Best That You Can Do) 14 Niente accade senza lacrime Nothing’s Gonna Change My Love for You 15 Noi siamo la gente Dream a Little Dream of Me 16 Resta accanto a me Redemption Song 17 Solo se ti ami If You Leave Me Now 18 Ti stupirò Your Song 19 La mia generazione – 20 I miei miti –