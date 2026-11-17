Renato Zero, Le mie radici esce il 4 dicembre: venti brani, quasi tutti riletture di classici
Nove dei venti brani sono già usciti dal novembre 2024, il preorder parte il 18 novembre
di All Music Italia ·
Renato Zero dà una data al disco delle sue riletture: Le mie radici uscirà venerdì 4 dicembre per Tattica, con il preorder in partenza mercoledì 18 novembre. Il disco raccoglie venti brani, in gran parte riletture di classici internazionali.
L’annuncio è arrivato con un post su Instagram, in cui Zero presenta il disco come il suo tributo alla grande musica internazionale. Nel video un bambino creato con l’intelligenza artificiale, circondato da trucchi, glitter, dischi e un grammofono, recita le parole scritte dal cantautore per ringraziare i maestri che l’hanno formato:
“La musica è stata mia compagna di giochi prima e la mia fedele maestra poi… Quanti grandi esempi mi hanno fatto da guida. Grazie illustrissimi ispiratori per la splendida compagnia! È lì che si sono formate ‘Le mie radici’…”
Nove dei venti brani sono le riletture già uscite fra novembre 2024 e agosto 2026, da Silenzio che lo sguardo tuo parla per te a Si può impazzire. Ad agosto, con l’uscita di quel singolo, il disco aveva ricevuto il titolo Irriducibili Miti, poi sostituito da Le mie radici.
Come nelle uscite precedenti, Zero conserva la musica degli originali e scrive testi nuovi in italiano. Il suo ultimo album di inediti è L’Orazero, uscito il 3 ottobre 2025 per Tattica con diciannove brani e portato nei palasport da gennaio ad aprile 2026.
Renato Zero, Le mie radici: la tracklist con i brani originali
|#
|Titolo
|Brano originale
|1
|Si può impazzire
|Don’t Make Me Over
|2
|Sarai
|At Last
|3
|Che miracolo sei
|What a Wonderful World
|4
|Suoni
|Sunny
|5
|Ogni risposta è dentro te
|You Keep Me Hangin’ On
|6
|Silenzio che lo sguardo tuo parla per te
|Sorry Seems to Be the Hardest Word
|7
|Il cuore vuole ancora stupirci
|(There’s) Always Something There to Remind Me
|8
|E meno male che non siamo dèi
|Can’t Help Falling in Love
|9
|Un’avvincente scommessa
|Eloise
|10
|Mi manchi
|Mandy
|11
|L’applauso è per noi!
|The Winner Takes It All
|12
|Per sempre noi
|I Have Nothing
|13
|Momenti
|Arthur’s Theme (Best That You Can Do)
|14
|Niente accade senza lacrime
|Nothing’s Gonna Change My Love for You
|15
|Noi siamo la gente
|Dream a Little Dream of Me
|16
|Resta accanto a me
|Redemption Song
|17
|Solo se ti ami
|If You Leave Me Now
|18
|Ti stupirò
|Your Song
|19
|La mia generazione
|–
|20
|I miei miti
|–
Tutto su Renato Zero
- Da leggereRenato Zero dà un nome al disco delle riletture: Irriducibili Miti, e intanto esce Si può impazzireNews · 16 agosto
- La schedaRenato Zero: notizie, concerti e voto in AMI Charts109 articoli su All Music Italia
Quanto AMI Renato?
Qui voti Renato Zero come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori: questa settimana Renato Zero è al numero 6.