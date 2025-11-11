Ranzy dedica “Non sei qua” a chi non c’è più, ma resta dentro noi

Non sei qua è il titolo del nuovo singolo del rapper Ranzy (all’anagrafe, Andrea Randazzo). Il brano, pubblicato dall’etichetta G Records, è in radio e negli store digitali dal 7 novembre 2025.

La canzone è un’intensa dedica a chi non c’è più, ma continua a vivere nei ricordi. Ranzy racconta di chi ha perso qualcuno di importante, ma lo sente ancora vicino ogni giorno. Con un linguaggio diretto, esprime il dolore dell’assenza trasformandolo in resistenza. La fragilità legata al vuoto e alla mancanza diventa una forza che fa andare avanti.

Con Non sei qua, Ranzy dà voce a un sentimento universale che unisce perdita e speranza. Canta la capacità di non arrendersi e di rialzarsi, grazie all’amore che resta dentro. Nelle sue canzoni l’artista, classe 1991 e originario di Busto Arsizio (VA), tratta di temi lontani dai cliché del rap di strada. Affronta argomenti di vita vissuta, come la depressione, il lutto, il dolore, il bullismo, la violenza sulle donne. La musica è per lui uno strumento di denuncia e sollecitazione della coscienza civile.

Ranzy testimonial di “Wall of Dolls” contro la violenza sulle donne

Il 2025 segna l’inizio del suo primo progetto discografico ufficiale. Vendetta è il singolo che ha aperto questo percorso verso la pubblicazione dell’album, prevista per l’anno prossimo. L’intenzione è di realizzare un disco intenso, personale e diretto, che racconti la storia di Andrea. L’artista vuole costruirlo passo dopo passo, senza fretta, con l’unico obiettivo di lasciare tracce vere. Così, il 5 settembre scorso ha pubblicato il singolo Scuse, e adesso Non sei qua.

Parallelamente alla realizzazione della sua musica, Ranzy porta avanti anche il suo impegno sociale come testimonial di “Wall of Dolls” contro la violenza sulle donne. Il 14 novembre 2025 si esibirà a Genova al Teatro della Gioventù per l’associazione fondata da Jo Squillo e Francesca Carollo. Il 22 novembre tornerà a Genova in Piazza De Ferrari per un evento pubblico contro la violenza di genere. Il 29 novembre sarà al Teatro Sociale di Sannazzaro (PV) per il Festival di Sannazzaro, con un live dedicato alla sensibilizzazione sul tema del bullismo.