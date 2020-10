Random Ritornerai 2. Arriverà il 9 ottobre il nuovo singolo di Random.

Con oltre 140 milioni di ascolti sulle piattaforme streaming e oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, dopo l’esperienza ad Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia, il cantautore pubblica un nuovo singolo.

Il brano è già disponibile in pre-save e pre-order qui.

Dopo una serie di hit nate sempre dal ricordo di sensazioni e emozioni passate, con Ritornerai 2 Random pubblica un primo brano dedicato esplicitamente a una persona, che è stata importante nella vita dell’artista…

“E non so che farai di me – quando le luci si saranno spente” recita nella ballad l’artista. Un brano caratterizzato da un crescendo musicale e allo stesso tempo emotivo, che mette in risalto le doti vocali dell’artista, mentre ripercorre tutte le fasi di una storia d’amore finita.

Ritornerai 2 è stato scritto dallo stesso Random insieme a Marco Schietroma e prodotto da Zenit e Mrts (Giuseppe Martines).

Random è reduce dalla pubblicazione dell’Ep Montagne russe (Visory Records / under exclusive license to Casa Italia Records a division of Believe Digital SRL), disco che è rimasto nella top 10 della classifica degli album più venduti di FIMI/GfK Italia per 6 settimane.