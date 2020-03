Random: dal 27 marzo il nuovo singolo Marionette (feat. Carl Brave)

Uscirà il 27 marzo il nuovo singolo di Random Marionette (feat. Carl Brave). Nei giorni scorsi Qui abbiamo parlato del giovane rapper e della Rap Challenge che lo ha visto protagonista insieme a Emis Killa e a Fred De Palma.

E’ ora tutto pronto per il nuovo brano del giovane artista nato nel 2001. Marionette è un brano scritto dallo stesso Random con Carl Brave, composto da Samuel Balice, Andrea Passaretti, Daniele Vantaggio e prodotto da Zenit.

RANDOM MARIONETTE (FEAT. CARL BRAVE)

La collaborazione tra Random e Carl Brave nasce dalla volontà del giovane artista che in questo brano non immaginava nessun’altra voce al suo fianco se non quella dell’artista che lo scorso mese di gennaio ha proposto il singolo Che Poi.

“Carl Brave è una persona fantastica mi ha fatto sentire a mio agio dal primo minuto ed è stato davvero stra disponibile.

A parer mio ha lasciato una delle strofe più belle che abbia mai sentito,ci siamo fusi,come un burattinaio con la sua marionetta. Abbiamo deciso di fare la canzone con Carl perché sia io che il mio produttore l’abbiamo sempre ammirato come artista, lo ascoltiamo da sempre. Quando ci hanno detto che avremmo fatto questo feat.. per qualche secondo non ci abbiamo creduto.

Ora è possibile è il 27 di questo mese potrete sentire marionette.

Zenit ha fatto un beat pauroso!”

Le Marionette cantate da Random, sono quelle persone schiave di una relazione sbagliata, che fanno di tutto pur di non perdere la persona amata, che è anche il burattinaio che guida le loro azione. Un invito a tagliare i fili che legano le inconsapevoli marionette alle persone negative che guidano la loro vita.

Un nuovo singolo in cui le parole assumono un ruolo fondamentale, così come Random ci ha abituati con i brani Chiasso (disco d’oro), Rossetto e Scusa a a a, il cui videoclip entra in tendenza su Youtube.

Random Marionette testo e audio

In arrivo…