Rainbow Free Day: Tosca sarà la madrina della manifestazione

Proseguono i lavori per Rainbow Free Day, la rassegna virtuale che per 15 giorni mette al centro dell’attenzione il mondo della produzione indipendente. In attesa del via, previsto per il 15 gennaio, è stata annunciata la madrina, che sarà Tosca.

Chiuse le adesioni, in via di compilazione il programma con quasi 500 adesioni e oltre 200 appuntamenti fra live online, webinair e incontri con gli operatori.

Inaugura la manifestazione il 15 gennaio alle 10.00 Tosca che presenterà direttamente da Officina Pasolini, Laboratorio creativo e Hub culturale della Regione Lazio, due giovani cantautori diplomati in questo centro di alta di formazione artistica.

Ogni giorno sulla piattaforma http://www.rainbowfreeday.com/ e sui social collegati dal 15 al 30 gennaio tantissime occasioni di produzioni musicali, culturali, artistiche e di spettacolo a prezzi scontatissimi per l’occasione.

RAINBOW FREE DAY

Sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/rainbow.freeday/ di Rainbow si terrà un palinsesto di iniziative che prevede, tra i principali momenti, ogni giorno alle 11.00 The Best of Slow Club; ore 12.00 Entriamo in Negozio – Tra Dischi e Strumenti Musicali. Alle 15.00 Indies – Tra etichette e festival; ore 16.00 Cinema! Tra colonne sonore e cinema indipendente. Alle 18.00 Due chiacchiere con… per gli approfondimenti sulla musica e digitale; ore 21.00 I Live Rainbow un incontro musicale degli artisti; alle 23.00 arriva gli incontri su Arte e Letteratura e alla fine L’ultimo nastro di Krapp a cura di Jonathan Giustini.

Con una giornata speciale, il 20 gennaio, dedicata al poliedrico quanto poco noto mondo delle Bande Musicali.

Fra i personaggi aderenti anche Red Ronnie. Ogni lunedì, all’interno del suo programma Premiato Circo Volante del Barone Rosso, ospiterà il Rainbow Free Day con iniziative speciali.