Rainbow Free Day, 15 giorni dedicati alla produzione artistica indipendente

E’ stato presentato venerdì 18 dicembre Rainbow Free Day, un progetto che mette al centro la produzione indipendente, la cultura e lo spettacolo made in Italy che vedrà tra i vari media partner anche All Music Italia.

Rainbow Free Day è un progetto che durerà una quindici giorni, dal 15 al 30 gennaio 2021, in cui al centro ci sarà il vasto mondo della produzione artistica indipendente. L’iniziativa è promossa da una cordata di alcuni fra i principali operatori Italiani dello spettacolo e dell’arte con l’obiettivo di mettere al centro dell’attenzione la diversità e la produttività di un settore importante, ma ora in difficoltà.

Altro obiettivo è la volontà di chiedere alle Istituzioni l’apertura di un Tavolo per la ripartenza di questa filiera che, prima che di contributi, ha necessità di un sostegno radicale per la costruzione di un mercato stabile ed effettivo.

Rainbow Free Day, come ha precisato Claudio Trotta, vuole essere una vera e propria Casa Comune degli Indipendenti. E, parlando nello specifico di musica, come ha dichiarato Red Ronnie “Un segnale di risveglio della musica.”

RAINBOW FREE DAY

Più nel concreto il Rainbow Free Day inonderà la rete e la vita reale dal 15 al 30 gennaio 2021 con scontistiche dedicate su tutti i prodotti culturali ed artistici dei partner aderenti. Dai libri, ai dischi (cd, vinili, musicassette), ai film online, agli strumenti musicali, ai concerti in prevendita, ai film su piattaforme online.

Tutti gli aderenti e il programma degli eventi saranno disponibili sul sito www.rainbowfreeday.it e la pagina Facebook diventerà una grande piattaforma su cui convogliare approfondimenti, speciali, incontri, live.

Tra questi avremo le produzioni delle etichette discografiche e degli artisti indipendenti, dei negozi di dischi del circuito di Discoteca Laziale, degli store di strumenti musicali del circuito di Cafim, dei libri editi da Editrice Zona, Vololibero ed Arcana e tanti altri nelle librerie aderenti, dei festival e tour con biglietti scontati per il pubblico e tanto altro ancora.

Dal 15 al 30 gennaio chiunque potrà entrare in questa piattaforma, curata da Mattia Pace, e potrà trovare un elenco di link di siti e luoghi fisici dove poter accedere e poter acquistare produzioni indipendenti a prezzi scontati. Un’occasione di valorizzazione delle produzioni culturali indipendenti italiane.

IL PROGRAMMA

L’inaugurazione si terrà il 15 gennaio alle ore 10 con la presentazione di Figurine Forever di due nuove immagini dedicate a Freak Antoni e Dandy Bestia che usciranno per l’occasione e di I-Disco che presenteranno il loro prodotto Ifigital tra fisico e digitale con la prima produzione musicale di un artista.

Per tutti i 15 giorni si terrà un ricco programma di iniziative che avrà in linea di massima questo palinsesto.

11.00 – il rotocalco di Slow Club;

12.00 – Apriamo le porte dei negozi (si entrerà in un negozio di strumenti musicali o di dischi o di libri o in una galleria e in altri spazi per conoscerli meglio);

15.00 – Indies (si presenteranno le etichette discografiche indipendenti e i festival per indipendenti ed emergenti);

16.00 – si parlerà di cinema con Soundtrack City;

18.00 – Due chiacchiere con: un ciclo di 15 incontri-lezione su tutti i temi della musica;

21.00 – I Live Rainbow: chiacchiere e live ogni sera con tantissimi artisti.

23.00 – L’Approdo (si parlerà di arte e letteratura con scrittori ed artisti).

Numerosissime le adesioni da tutti i settori di questa vasta filiera. A cominciare dai partner istituzionali con la Siae che ha dato la sua adesione.

Partecipazione anche dal vasto mondo dello spettacolo dal vivo (Concerti e Spettacoli dal Vivo e On line, Musica, Teatro, Danza, Arti Performative).

Gli artisti prenderanno parte all’iniziativa con i propri lavori e protagonisti di veri e propri eventi online.

Fra le varie iniziative da segnalare il Concerto Sospeso di Folco Orselli, il circuito di Mo’ Spirit Festival, Freecom Hub, piattaforma di creazione, produzione e promozione di arte e cultura a cura di Alessandro Formenti, proporrà il live dei Ridillo: 30 anni di Funky e Soul Italiano.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay