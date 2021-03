Amici 20: Raffaele pubblica il singolo “7 vite”. Testo e significato della canzone

Raffaele 7 vite testo.

Nuovo inedito in uscita questa notte su tutti gli store digitali per il concorrente di Amici di Maria De Filippi, Raffaele Renda.

Cantautore, classe 2000 è nato a Lamezia Terme (CZ).

Entra ad Amici 20 all’inizio dell’edizione. Si presenta con l’inedito Il sole alle finestre. Mentre la Prof Arisa e la Prof Pettinelli lo apprezzano, Rudy Zerbi non lo ritiene meritevole della maglia perché non trasmette emozioni quando canta. Va nel team di Arisa.

Grazie al talent pubblica gli inediti Senza Love, Il sole alle finestre e Tasto Reset, prodotti tutti e tre da Gorbaciof.

Il brano racconta una storia d’amore vissuta a distanza dove lei sta a Milano e lui la vorrebbe accanto.

RAFFAELE 7 vite testo

(Scritto da Laura Di Lenola, Manuel Finotti, Raffaele Renda

Prodotto da Gorbaciof)

Sai che mi devi delle scuse poi

è troppo tempo che non ci sentiamo

è troppo tempo che non pensi a noi

com’è che va li su da te a Milano

mi servirebbero 7 vite per capirne una sola

sono fatto male, ho bisogno di sbagliare

per arrivare a qualcosa

non mi va di uscire se non ci sei te

in questo posto non mi diverto

troppa confusione non riesco a fingere

torno a casa perché non mi trovo

Metto sempre la stessa canzone

passo ore nella televisione

e se mi manchi poi chiamo un taxi

almeno provo a cercarti

ora tutto ha lo stesso sapore

e non ti serve darmi del cogxxone

se ti avessi qui davanti finiresti per dormire qua

finiresti per dormire qua

Ascolto lo stesso pezzo da mesi

quello che mi cantavi tu

forse è il caso che scendi, lo vedi

dalla mia testa non esci più

Metto sempre la stessa canzone

passo ore nella televisione

e se mi manchi poi chiamo un taxi

almeno provo a cercarti

ora tutto ha lo stesso sapore

e non ti serve darmi del cogxxone

se ti avessi qui davanti finiresti per dormire qua

finiresti per dormire qua

finiresti per dormire qua

finiresti per dormire qua