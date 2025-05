Raf annuncia il tour teatrale per i 40 anni di “Self Control”

Dopo il tour celebrativo Self Control 40th Anniversary, Raf aveva annunciato una serie di live estivi: Self Control 40th Anniversary Summer Tour. L’artista ha deciso di proseguire anche in autunno la festa in musica per i 40 anni di Self Control con un tour nei principali teatri d’Italia.

La partenza del Self Control 40th Anniversary – Tour teatrale è prevista per novembre. Il 23 maggio 2025, però, si terrà un concerto in anteprima al Teatro Arcimboldi di Milano.

Il tour teatrale di Raf, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M., si propone di attraversare tutta l’Italia. La tournée inizierà ufficialmente il 4 novembre 2025 a Firenze. Toccherà poi Torino, Bologna, Mantova, Napoli, Bari, solo per citare alcune tappe. Si tratta di 10 appuntamenti live annunciati ad oggi. Con questo spettacolo, Raf festeggia una delle sue hit più famose, ma celebra anche una carriera ricca di successi. Tra questi, Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito.

A proposito di questa sua nuova avventura live, Raf ha affermato: “Portare Self Control 40th Anniversary nei teatri significa dare vita a un dialogo sensazionale con chi mi segue da sempre e con chi ha scoperto la mia musica più di recente. Nei teatri, ogni nota e ogni parola trovano spazio per respirare, regalando emozioni ancora più intense. Questo nuovo capitolo del tour è il modo perfetto per celebrare 40 anni di storia, condividere ricordi e rivivere insieme quel percorso che è stato una parte della vita di tante persone. Ogni sera sarà una festa ma anche un momento di riflessione su tutto quello che la musica ci ha dato e continua a darci- non vedo l’ora di salire sul palco e incontrarvi da vicino, come sempre, attraverso le mie canzoni”.

Le date di “Self Control 40th Anniversary – Tour teatrale”

Ecco qui di seguito le date del tour teatrale, ad oggi annunciate:

23 maggio MILANO Teatro Arcimboldi

4 novembre FIRENZE Teatro Cartiere Carrara

8 novembre TORINO Teatro Colosseo

13 novembre BOLOGNA Teatro Duse

15 novembre MANTOVA Teatro Sociale

21 novembre PADOVA Gran Teatro Geox

22 novembre BRESCIA Teatro Clerici

25 novembre LEGNANO (MI) Teatro Galleria

28 novembre ROMA Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

3 dicembre NAPOLI Teatro Augusteo

4 dicembre BARI Teatro Team

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI