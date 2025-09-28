28 Settembre 2025
Raf nuovi appuntamenti live nei teatri per i 40 anni di Self Control

L'artista festeggerà anche i 40 anni di carriera.

Raf date tour SELF CONTROL 40th ANNIVERSARY - TOUR TEATRALE
Dopo il successo del tour celebrativo Self Control 40th Anniversary Raf continua la festa per i 40 anni di Self Control e celebra una delle sue hit più celebri con Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M.

Il tour è partito lo scorso maggio da Milano e proseguirà il prossimo autunno, da ottobre nelle principali città italiane. Alle date già annunciate, si aggiungono i live del 6 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia e dell’11 dicembre al Teatro Odeon di Biella. RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.

“Portare Self Control 40th Anniversary nei teatri significa dare vita a un dialogo sensazionale con chi mi segue da sempre e con chi ha scoperto la mia musica più di recente. Nei teatri, ogni nota e ogni parola trovano spazio per respirare, regalando emozioni ancora più intense.

Questo nuovo capitolo del tour è il modo perfetto per celebrare 40 anni di storia, condividere ricordi e rivivere insieme quel percorso che è stato una parte della vita di tante persone. Ogni sera sarà una festa ma anche un momento di riflessione su tutto quello che la musica ci ha dato e continua a darci, non vedo l’ora di salire sul palco e incontrarvi da vicino, come sempre, attraverso le mie canzoni”

Sedici appuntamenti live per celebrare una carriera ricca di classici ed hit che restano sempre sulla cresta dell’onda: Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore e i brani più recenti. 40 anni di carriera, 14 album pubblicati in studio e più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Raf – Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale

30 ottobre al Teatro Mancinelli di Orvieto (TR)
4 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

6 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia (AN)
8 novembre al Teatro Colosseo di Torino

13 novembre al Teatro Duse di Bologna
15 novembre al Teatro Sociale di Mantova

16 novembre al Teatro Lirico di Milano
21 novembre al Gran Teatro Geox di Padova

22 novembre al Teatro Clerici di Brescia
24 novembre all’Auditorium Santa Chiara di Trento

25 novembre al Teatro Galleria di Legnano (MI)
28 novembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma

29 novembre al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino
3 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli

4 dicembre al Teatro Team di Bari
11 dicembre al Teatro Odeon di Biella

RAF40: THE UNRELEASED DUETS

Raf ha, inoltre, recentemente festeggiato i suoi 40 anni di carriera anche con l’uscita di un nuovo EP celebrativo: RAF40: The Unreleased Duets (Sugar/Girotondo E.M.), disponibile su tutte le piattaforme digitali. Si tratta di una raccolta dei suoi brani rivisitati in chiave moderna grazie alla collaborazione con alcuni dei produttori e degli artisti più talentuosi della scena attuale: Bassi Maestro, Elodie, Giuliano Sangiorgi, J-AX e Levante.

Immagine di copertina di Gianluca Saragà

