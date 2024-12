Raf celebra 40 anni di carriera con l’Ep “The Unrealeased Duets”

Raf è reduce dallo speciale live Self Control 40th Anniversary tenutosi l’8 novembre 2024 al Forum di Assago (MI), con cui ha festeggiato i 40 anni di carriera. L’artista celebra questo importante traguardo anche con l’uscita di un Ep. Raf40: The Unreleased Duets – questo è il titolo del disco – è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 4 dicembre 2024 per Sugar/Girotondo E.M.

L’Ep è una raccolta di successi di Raf, rivisitati in chiave moderna da alcuni dei produttori più talentuosi della scena attuale. Inoltre, contiene collaborazioni con altri artisti: Raf duetta con Elodie, Giuliano Sangiorgi, J-Ax e Levante. Raf40: The Unreleased Duets rappresenta un ponte tra passato e futuro, rendendo omaggio alla carriera dell’artista e al pubblico che lo ha accompagnato nel suo lungo viaggio musicale.

Raf commenta così il suo nuovo progetto discografico: “Questo EP è un viaggio nella mia storia, ma anche un dialogo con il presente e il futuro della musica italiana. Ogni brano è stato riletto con rispetto e creatività, grazie a collaborazioni che mi hanno emozionato profondamente. Spero che il pubblico possa riscoprire questi brani in una luce nuova, continuando a trovare in essi un rifugio, una colonna sonora, un’emozione”.

La tracklist di “Raf 40: The unreleased duets”

Tra le tracce dell’EP ci sono La Danza della Pioggia e Lacrime e Fragole, riproposte con una veste innovativa grazie alla produzione di Bassi Maestro. Il Battito Animale, una delle hit più amate di Raf, è stata rivisitata dai Ackeejuice Rockers e arricchita dal featuring di J-Ax. Ed ancora Cosa Resterà degli Anni ’80, cantata insieme a Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, è riproposta con un arrangiamento per orchestra curato dal maestro Stefano Nanni e impreziosita dall’orchestra di Ennio Morricone. Infinito è reinterpretata insieme a Levante, mentre Due è prodotta da Lvnàr e vede la collaborazione di Elodie, in una versione che unisce eleganza e modernità.

Ecco la tracklist di Raf40: The Unreleased Duets:

1. Due feat. Elodie

2. Cosa resterà degli anni 80 feat. Giuliano Sangiorgi

3. Infinito feat. Levante

4. Il battito animale feat. J-Ax

5. Lacrime e fragole feat. Bassi Maestro

6. La danza della pioggia feat. Bassi Maestro