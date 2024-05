Raf annuncia a sorpresa Self Control 40th Anniversary al Forum

Raf annuncia a sorpresa Self Control 40th Anniversary, uno speciale live al Mediolanum Forum di Assago (MI) per festeggiare insieme a tantissimi ospiti il 40° anniversario di “Self Control“, brano che ha portato il cantautore pugliese alla ribalta, facendolo conoscere non solo al pubblico italiano, ma anche a quello internazionale.

“Sono eccitato e, allo stesso tempo, curioso per l’atmosfera che prenderà vita sul palco insieme ai miei amici ospiti“, ha dichiarato Raf.

Previsto per venerdì 8 novembre 2024 e prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M., il live sarà una serata indimenticabile, pensata per rendere omaggio all’affetto del pubblico e ai magnifici anni che hanno avuto come colonna sonora un brano amato da milioni di persone in tutto il mondo: un vero e proprio fenomeno, inno alla leggerezza e al senso di libertà.

Ma non è tutto! Questo speciale concerto-evento sarà infatti anche un’occasione unica per ripercorrere la carriera dell’artista attraverso tutti i suoi brani più celebri: da “Sei La Più Bella Del Mondo” a “Il Battito Animale“, passando per “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo”, “Infinito”, “Stai con Me”, “Non è mai un errore” e molti altri ancora.

I biglietti per Self Control 40th Anniversary sono già disponibili in prevendita su www.ticketone.it.

Foto di copertina di Gianluca Sarago