Radio Zeta lancia il Future Hits Live 2022, il Festival delle generazione Z con Sangiovanni, Rkomi, Blanco e... (BIGLIETTI)

Radio Zeta Future Hits Live 2022 cast… ora anche la radio giovane del gruppo Rtl, quella dedicata alla generazione Z e che riserva ancora spazio agli artisti emergenti, ha il suo festival.

Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con la Fondazione musica per Roma, si svolgerà il 9 giugno, primo giorno di vacanza per milioni di studenti italiani, a Roma presso la Cavea all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Ad oggi sono stati svelati i primi 11 nomi del cast ma ancora molti si aggiungeranno prossimamente. Tra loro di certo alcuni dei talenti dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi, artisti su cui la radio, quasi in media partnership col programma di punta di Canale 5, sta puntando molto (purtroppo, questo va detto, un po’ a discapito di alcuni interessanti emergenti per cui Radio Zeta si stava distinguendo, mettendoli in programmazione, da tutte le grandi radio italiane e che mancano al momento anche nel cast di questo Festival).

Ma andiamo a scoprire i primi nomi confermati per il Future Hits Live 2022 i cui biglietti sono già disponibili.