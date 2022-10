Radio Italia Live 2023: confermato il concerto, ecco dove si terrà e la data fissata

Radio italia live 2023.

C’è un’ottima notizia per tutti i fan più sfegatati di Radio Italia Live che non vedevano l’ora di saperne di più

sulla prossima edizione del grande evento musicale: il 10 ottobre l’emittente radiofonica ha non soltanto confermato il concertone per il prossimo anno ma ha anche rivelato tutti i dettagli della lunga giornata di musica che tornerà nel 2023.

Radio Italia Live 2023: confermate la data e la location dell’evento

Per il prossimo anno il grande evento musicale tornerà dunque con un solo appuntamento, fissato per sabato 20 Maggio 2023 come sempre in Piazza Duomo. L’annuncio è stato fatto ai microfoni di Radio Italia dall’Editore e Presidente Mario Volanti, raggiunto al telefono dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Parlando di Radio Italia LIVE 2023, Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia ha dichiarato: “Sono sicuro che sarà un altro momento di gioia, felicità, incontro e condivisione come è stato quello dello scorso 21 maggio: siamo qui per annunciare la data del nostro Radio Italia Live – Il Concerto in Piazza Duomo a Milano per il 20 maggio 2023.

Grande entusiasmo anche da parte del sindaco del capoluogo lomboardo Beppe Sala, da sempre grande appassionato di musica e fra i più grandi estimatori e promotori dell’evento di Radio Italia organizzato negli ultimi anni nella sua città. A proposito, il politico ha aggiunto: “Decima edizione, 20 maggio, giustamente lo ricordava lei: nel 2022, dopo il blocco per il Covid, siamo ripartiti con grande emozione e partecipazione e nel 2023 sarà anche meglio! Grazie perchè quello che fate è un regalo alla città di Milano e dobbiamo riconoscerlo”.

Nulla è dato sapere, almeno per il momento, sul cast dei cantanti che parteciperanno al decennale dell’evento il prossimo anno, ma ovviamente è normale: è ancora troppo presto. Resta tutto da vedere anche a livello dei presentatori, seppure sia probabile che si tornerà a scegliere la “squadra che vince e che non si cambia” composta da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Manola Moslehi.