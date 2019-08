Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 30 agosto

Torna on line l’appuntamento settimanale con il radio date.

In questo ultimo weekend di agosto, le novità musicali iniziano a fare capolino nelle radio italiane.

Giordana Angi, Clementino, Coez, Mahmood, Mameli, Fabrizio Moro, Modà e Shablo con Marracash e Carl Brave sono i big che scelgono l’ultima settimana di agosto per lanciare il singolo che ci accompagnerà verso l’autunno.

Giordana Angi torna in radio con i singolo Stringimi più Forte, brano uscito a sorpresa il 26 agosto e che sarà parte del nuovo progetto della cantautrice.

Clementino lancia Mare di Notte, nuovo singolo estratto dall’album Tarantelle. Il brano è una ballata introspettiva scritta in una house boat di Amsterdam: ricordi dei momenti passati tra sogni, errori, sfide che hanno caratterizzato le sue esperienze di vita. Dal punto di vista musicale, Mare di Notte ricerca la melodia mediterranea seguendo le orme di Pino Daniele.

La tua canzone è il nuovo singolo di Coez dall’album È sempre bello, uscito il 29 marzo scorso per Carosello Records. Il brano è una serenata alla Coez con una frase spiazzante:

amare te è facile come odiare la polizia

A cui segue una dedica.

Coez scrive la sua canzone d’amore, ma non è una ballad né un lentone sdolcinato. In La tua canzone fa emergere un sentimento sovversivo e paradossale. Musicalmente è spensierata, disimpegnata, cantabile, rock con la chitarra elettrica e il clapping nella strofa, per poi lasciare spazio al ritornello liberatorio, che si apre all’improvviso e a tutto volume.

Il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo arriva in radio il 30 agosto con il nuovo singolo inedito Barrio. Il brano è stato scritto dallo stesso Mahmood con Davide Petrella e prodotto da Charlie Charles e Dardust.

Come dice il titolo, Barrio, al centro della canzone c’è la periferia, fulcro del melting pot e della contaminazione tra culture fa da cornice alla storia d’amore qui raccontata.

Mameli pubblica Anche quando piove, nuovo singolo che sarà disponibile in radio e digitale da venerdì 30 agosto. La canzone vede la collaborazione di uno dei big della musica italiana molto stimato dal giovane cantante: Alex Britti.

Sempre il 30 agosto arriverà in radio Per Me di Fabrizio Moro, nuovo singolo estratto da Figli di Nessuno. Il pezzo ha il linguaggio diretto e senza filtri tipico del cantautore romano che torna a far emozionare e riflettere con la sua capacità di parlare alle persone colpendo cuore e mente. Per me è scritto da Fabrizio Moro, con musica dello stesso Moro e Cardelli.

I Modà tornano con un nuovo album, Testa o Croce, che uscirà il 4 ottobre. Intanto, venerdì 30 agosto, sarà disponibile in pre order con instant gratification il primo singolo Quel sorriso in volto e il nuovo singolo Quelli come me, in radio a partire dalla stessa data.

Ricordiamo che la band milanese sarà in tour a partire dal 2 dicembre.

Torna anche il producer italo-argentino Shablo che, affiancato da Marracash e Carl Brave, lancia il 30 agosto Non ci sto.

Per tutti coloro che acquisteranno il brano in pre-save, ci sarà l’accesso ad un esclusivo sample pack che contiene la canzone campionata per il beat e il drum kit con i suoni di batteria utilizzati.

Nelle pagine seguenti troverete tutti i singoli in uscita questa settimana con i link ai nostri articoli di approfondimento e poi un riepilogo di tutti quelli dei radio date di agosto coi nuovi singoli di Ultimo, Edoardo Bennato, Tredici Pietro e altri ancora.