Radio Bruno Estate: il cast della finalissima da J-Ax a Mahmood

Dopo un’estate in cui la musica di Radio Bruno Estate è risuonata tra Lombardia ed Emilia Romagna, è tutto pronto per il gran finale che questa volta toccherà la Toscana e si svolgerà venerdì 6 settembre dalle 20 in Piazza Duomo a Prato.

Prima del gran finale di Prato Radio Bruno Estate è stata protagonista il 5 luglio a Cesenatico (Fc), il 13 a Mantova, il 22 a Cremona e il 29 a Modena.

Padroni di casa anche della finalissima saranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari.

RADIO BRUNO ESTATE – IL CAST DELLA FINALE

Sul palco di Piazza Duomo a Prato saliranno sul palco artisti che hanno vissuto l’estate 2019 da protagonisti grazie alle canzoni lanciate nella bella stagione. Tra loro ovviamente anche alcuni di quelli più trasmessi dall’emittente.

Tra loro J-Ax, Mahmood che ovviamente canterà anche il nuovo singolo Barrio (Qui il nostro articolo) e la rivelazione dell’estate 2019, Fred De Palma.

Non mancheranno i cantautori con Luca Carboni, Tiromancino e il vincitore di Ora o mai più, Paolo Vallesi.

Tra le donne Elettra Lamborghini, Giordana Angi, Federica Carta e Martina Attili e poi ancora Shade, Lo Stato Sociale, Mr. Rain, Martina Attili e il vincitore di Ora o Mai Più Paolo Vallesi.

Come di consueto l’ingresso all’evento è gratuito e sarà possibile seguire la serata anche in diretta radiofonica e streaming (anche via App), ma pure in tv con interviste esclusive ai protagonisti sui canali 256 dei DTT per il Nord Italia e 71 per l’Emilia Romagna.

Foto dai Social di Radio Bruno