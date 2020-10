Oggi, 15 ottobre 2020, riceviamo un comunicato da parte di Hill+Knowlton Strategies in rappresentanza di Spotify Italia in cui viene comunicato il lancio di Radar Italia.

Questa nuova iniziativa viene descritta come “un programma per supportare i talenti emergenti nel nostro paese, sfruttando la sua rilevanza e il suo impatto culturale“.

Radar Italia fa parte di RADAR, il programma globale di Spotify dedicato agli artisti emergenti che è stato lanciato in più di 50 paesi in cui la piattaforma è disponibile.

Ma quali sono i primi nomi coinvolti in questa nuova, e importante, iniziativa? Eccoli:

Mara Sattei

Speranza

ARIETE

Rondodasosa

CARA

Il Tre

BLANCO

ISIDE

Radical

Venerus

Bautista

boyrebecca

Alla lettura di questi nomi coinvolti ci siamo fatti alcune domande sul concetto di “artista emergente” e sulla modalità, non comunicata, di scelta degli artisti.

Il comunicato infatti riporta quanto segue:

Nell’effettuare la selezione, il team di Spotify ha combinato considerazioni editoriali con un’ampia analisi dei dati degli ascolti sulla piattaforma, tenendo conto del potenziale di questi giovani talenti di raggiungere un pubblico più ampio.

Questa selezione include vari generi musicali, dal rap, al pop, passando per l’indie e il reggaeton, riflettendo la variegata cultura musicale che si è affermata nel nostro paese.

Spotify vuole far conoscere agli ascoltatori la storia e l’essenza di questi artisti dentro e fuori dalla piattaforma, attraverso le proprie playlist, i canali editoriali, e un piano marketing personalizzato, dando la possibilità agli utenti di scoprire nuovi artisti e nuova musica.

Il programma che viene presentato oggi proseguirà con nuove iniziative volte a valorizzare il lavoro degli artisti nel corso dei prossimi mesi.

La dichiarazione ufficiale di Melanie Parejo, Head of Music di Spotify per il Sud Europa, riporta invece quanto segue:

“Radar Italia è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Spotify nei confronti degli artisti nel corso della loro carriera. La nostra priorità sarà sempre aiutare i creator a entrare maggiormente in contatto con i loro fan e raggiungere un nuovo pubblico. Vogliamo offrire visibilità a questi talenti emergenti e culturalmente rilevanti in questo paese. Radar Italia testimonia anche il nostro impegno nei confronti del pubblico, perché ci consente di continuare a incoraggiare momenti di scoperta, in modo che gli utenti possano godersi nuova musica ogni giorno“.

Il comunicato stampa prosegue cosi:

In occasione del lancio di Radar Italia, presso Stazione Centrale di Milano è stata realizzata un’installazione anamorfica – creata per l’occasione da Truly Design Studio, studio di comunicazione visiva non convenzionale fondato nel 2007 – che esprime a livello estetico i messaggi alla base del programma stesso, ovvero diversità e scoperta.

Al concetto di scoperta è legato anche il micro-sito creato ad hoc per questa campagna. La pagina si pone l’obiettivo di rivelare agli utenti Spotify gli artisti dentro e fuori dal loro Radar musicale. Attraverso l’analisi degli ascolti di ciascun utente, il microsito suggerirà l’artista più affine ai suoi gusti musicali e quello invece “da scoprire”.

Il lancio di questa iniziativa è completato dalla la playlist “Radar Italia”, con cui gli utenti possono scoprire le migliori canzoni degli artisti inclusi nel programma. La playlist verrà aggiornata periodicamente con nuove uscite.

A questo punto noi di All Music Italia, realtà riconosciuta tra le più attente agli artisti emergenti italiani, ci siamo posti alcuni quesiti che, ovviamente giriamo a Spotify Italia qualora volesse darci maggiori informazioni in merito anche se, le nostre domande passate non hanno ricevuto risposta.

Le domande che ci siamo fatti sono frutto di un analisi della notorietà degli artisti, degli ascoltatori mensili attuali, evidente indice della loro popolarità, dell’ “aiuto” ricevuto da Spotify con l’inserimento nelle ambite e ascoltatissime playlist editoriali Spotify Italia (esempio: Ariete, presente per mesi, anche con 3/4 brani per volta, in playlist come Indie Italia, Graffiti Pop, Indie Triste, New Music Friday) e della casa discografica di appartenenza.

Ecco quello che si evince dalla nostra analisi:

Ariete

– Etichetta discografica: Major – Universal Music Italia

– Oltre 500.000 ascoltatori mensili

– Già presente in Indie Italia, Indie Triste, Graffiti Pop, Generazione Z, Scuola Indie

Bautista

– Etichetta discografica: The Orchard

– 85.000 ascoltatori mensili

– Già presente in Graffiti Pop e Alta Rotazione

Blanco

– Etichetta discografica: Major – Universal Music Italia

– 118.000 ascoltatori mensili

– Già presente in Graffiti Pop, Generazione Z, New Music Friday

Boyrebecca

– Etichetta discografica: Sony Music Italy

– +19.000 ascoltati mensili

– già presente in: Graffiti pop, New Music italia

Cara

– Etichetta discografica: Major – Universal Music Italia

– +450.000 ascoltatori mensili

– Già disco di platino con Fedez

– Già presente in Hit Italiane, Alta Rotazione, Top Hits Italia, Le Hit dell’estate 2020, Generazione Z, New Music Friday, Estate italiana

Il Tre

– Etichetta discografica: Major – Warner Music Italia

– 1 milione e mezzo di ascoltatori mensili

– Già presente in Top Hits Italia, Plus Ultra, Rap motivazionale, New Music Friday, Raptopia, Allenamento Hip Hop, Shisha lounge

Iside

– Etichetta discografica: The Orchard

– +150.000 ascoltatori mensili

– Già presente in: Alta rotazione, Indie Italia, Graffiti pop

Mara Sattei

– Etichetta discografica: Major – Universal Music Italia

– +1.800.000 ascoltatori mensili

– 3 dischi di platino all’attivo

– Da segnalare che di Mara Sattei sono inseriti brani che sono duetti con artisti già lanciatissimi (Coez, tha Supreme, Blood Vinyl e Coez) ed entrati nelle più grandi playlist editoriali

Radical

– Etichetta discografica: Fuga

– +mezzo milione di ascoltatori

– Già presente in: Zona trap, Plus Ultra, Raptopia, Ragazzo triste

Rondodasosa

Etichetta discografica: Fuga

– +800.000 ascoltatori mensili

– Già presente in: Zona trap, Plus ultra, Raptopia, Rap motivazionale

Speranza

– Etichetta discografica: Sugar

– +240.000 ascoltatori mensili

– Già presente in: Plus Ultra, Zona trap, New Music Friday, Liricisti

Venerus

– Etichetta discografica: Major – Sony Music Italy

– +mezzo milione di ascoltatori

– Già presente in: Graffiti pop, Hit rap italiane, New Music Friday