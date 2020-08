E’ ora disponibile il videoclip di Purple Rain The Rainbow Project, un progetto di Angelo Valsiglio nato per sostenere l’ospedale Morgagni di Forlì.

Il Maestro ha deciso di portare un sostegno concreto nei confronti di chi ha vissuto in prima persona l’emergenza sanitaria. Tutti i proventi di Purple Rain The Rainbow Project serviranno per finanziare un progetto di telemedicina che prevede lo sviluppo di tecniche mediche e informatiche per fornire servizi sanitari a distanza nell’Ospedale di Forlì.

Angelo Valsiglio, nato in Campania, ma romagnolo d’adozione, nella sua carriera ha firmato numerosi brani di successo. Tra questi La Solitudine per Laura Pausini, Storie per Anna Oxa e Gente Come Noi di Ivana Spagna.

Recentemente è stato pubblicato il singolo postumo Fammi Sentire Bella interpretato da Mia Martini e firmato dal Maestro Valsiglio insieme a Giancarlo Bigazzi e colonna sonora del docufilm dedicato a Mimì.

PURPLE RAIN THE RAINBOW PROJECT

Il singolo è una cover dello storico brano di Prince del 1984

Alla realizzazione del brano, disponibile anche nelle piattaforme digitali, hanno contribuito anche l’arrangiatore Alioscia Airoli e il produttore Fausto Cogliati.

Tra gli altri che hanno prestato il loro contributo musicale: Ettore Diliberto, Francesca De Bonis, Tomas Tai, Giada Tripaldi, Cinzia Dominguez, Valentina Carati, Andrea Dieci, Debbie Summa, Elisabetta, Nicholas Ceragioli, Andrea Belfiori, Lore, Luca Colombo, Fausto Cogliati, Elvezio Fortunato, Mattia Tedesco, Riccardo Storti, Ruben Vaghi, Paolo Polifrone, Eros Paolini e Alex Polifrone.