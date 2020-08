Il 7 agosto è il giorno dell’uscita del nuovo singolo di Pupo Avere Vent’Anni, che arriva a qualche mese dall’instant song Il rischio enorme di perdersi scritta e pubblicata durante il lockdown (ne abbiamo parlato Qui).

Sono passati 4 dalla pubblicazione dell’ultimo album di Pupo. Nel 2016 Porno Contro Amore stupì il pubblico con brani musicalmente interessanti e interpretati dal cantautore con la sua consueta precisione. Tra gli autori di quel progetto figurava Il Cile, che firmò anche il singolo Non Odiarmi, uno dei migliori di tutto il progetto.

Avere Vent’anni è una canzone dal sound contemporaneo e incisivo, con un testo in grado di fare immedesimare gli ascoltatori di tutte le età.

Il brano è stato scritto dallo stesso Pupo insieme a Lorenzo Vizzini e Matteo Buzzanca. Si tratta di una disamina non nostalgica, ma lucida e ironica, di ciò che l’età adulta comporta. Un invito a non giudicare i più giovani, ma guardarli con uno sguardo attento. Un’esortazione a cogliere l’attimo e non perdere di vista le piccole gioie della vita, per quanto possano sembrare futili e fugaci.

PUPO AVERE VENT’ANNI

Avere Vent’Anni è stato prodotto da Matteo Buzzanca e Mattia Panzarini. Il basso è stato suonato da Faso, per anni una delle colonne portanti della super band Elio e le Storie Tese.

Nei prossimi giorni sarà disponibile il videoclip del singolo che vedrà la partecipazione di Giuseppe Cruciani, vero e proprio ospite d’eccezione.

Il brano è stato presentato in anteprima lo scorso 5 agosto all’Anfiteatro Romano di Arezzo, durante un concerto-evento organizzato per celebrare i quarant’anni di Su Di Noi, una delle canzoni più significative della sua carriera, terza classificata al Festival 1980.