Pupo, 70 anni da equilibrista: mezzo secolo di musica in un tour mondiale

Pupo: il nuovo album L’Equilibrista, 70 anni di vita e 50 di carriera nel nuovo tour mondiale Storia Di Un Equilibrista.

L’11 settembre Enzo Ghinazzi, per tutti semplicemente Pupo, spegnerà 70 candeline: un traguardo che si intreccia con un’altra ricorrenza altrettanto importante, ovvero i 50 anni di carriera, che l’artista ha deciso di festeggiare sul palco.

Ed ecco che ad ottobre partirà il tour mondiale Pupo 50… storia di un equilibrista, che tra il 2025 e il 2026 lo vedrà esibirsi in Europa, in America e in Asia: da Vienna a Berlino, da Zurigo a Londra, da Parigi a Madrid, e oltreoceano, per poi chiudere il cerchio al Teatro Verdi di Firenze, lì dove Pupo prese il primo treno che lo portò a Milano per i primi contratti discografici.

Ogni data sarà dunque un viaggio nella memoria, ma anche una festa collettiva, in cui non potranno di certo mancare brani iconici – che hanno fatto da colonna sonora alla vita di milioni di persone, dentro e fuori i confini nazionali – come Su Di Noi, Gelato Al Cioccolato e Firenze Santa Maria Novella.

“Settant’anni per uno che si chiama Pupo sono un numero che fa impressione, ma io mi sento più vivo e creativo che mai. Festeggiare questo compleanno insieme al mio pubblico, sul palco, in tutto il mondo, è il regalo più grande che potessi desiderare”.

PUPO: LA FESTA PER I 70 ANNI E I 50 ANNI DI CARRIERA e… il nuovo album “l’equilibrista”

La festa comincerà proprio l’11 settembre, giorno del suo compleanno, a Ponticino, all’ex Hotel Country, luogo simbolico della sua storia. Acquistato negli anni ’80 e perso dopo una crisi finanziaria, segnata anche da debiti di gioco, quell’edificio è ora tornato – dopo anni di attese e riscatto – ad essere suo e rappresenta la sua personale rinascita.

Ma le sorprese non finiscono qui! Allo scoccare della mezzanotte uscirà infatti su tutte le piattaforme digitali L’Equilibrista (Sony Music): un album intimo e persone, ad oggi inedito in digitale, che contiene anche l’emozionante title-track, un brano scritto nel 2004 che potremmo definire, senza alcun dubbio, il più autobiografico di tutta la sua carriera. Di fatto, l’inedito racconta la sua capacità di cadere e rialzarsi, sempre in bilico, ma fedele a se stesso.