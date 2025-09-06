6 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
6 Settembre 2025

Pupo, 70 anni da equilibrista: mezzo secolo di musica in un tour mondiale

Dal riscatto personale a un palco senza confini: l'artista torna con un nuovo album e una tournée che abbraccia tre continenti!

News di Lorenza Ferraro
Pupo festeggia i 70 anni con un nuovo album, L'Equilibrista, e un tour mondiale
Condividi su:

Pupo: il nuovo album L’Equilibrista, 70 anni di vita e 50 di carriera nel nuovo tour mondiale Storia Di Un Equilibrista.

L’11 settembre Enzo Ghinazzi, per tutti semplicemente Pupo, spegnerà 70 candeline: un traguardo che si intreccia con un’altra ricorrenza altrettanto importante, ovvero i 50 anni di carriera, che l’artista ha deciso di festeggiare sul palco.

Ed ecco che ad ottobre partirà il tour mondiale Pupo 50… storia di un equilibrista, che tra il 2025 e il 2026 lo vedrà esibirsi in Europa, in America e in Asia: da Vienna a Berlino, da Zurigo a Londra, da Parigi a Madrid, e oltreoceano, per poi chiudere il cerchio al Teatro Verdi di Firenze, lì dove Pupo prese il primo treno che lo portò a Milano per i primi contratti discografici.

Ogni data sarà dunque un viaggio nella memoria, ma anche una festa collettiva, in cui non potranno di certo mancare brani iconici – che hanno fatto da colonna sonora alla vita di milioni di persone, dentro e fuori i confini nazionali – come Su Di Noi, Gelato Al Cioccolato e Firenze Santa Maria Novella.

“Settant’anni per uno che si chiama Pupo sono un numero che fa impressione, ma io mi sento più vivo e creativo che mai. Festeggiare questo compleanno insieme al mio pubblico, sul palco, in tutto il mondo, è il regalo più grande che potessi desiderare”.

PUPO: LA FESTA PER I 70 ANNI E I 50 ANNI DI CARRIERA e… il nuovo album “l’equilibrista”

La festa comincerà proprio l’11 settembre, giorno del suo compleanno, a Ponticino, all’ex Hotel Country, luogo simbolico della sua storia. Acquistato negli anni ’80 e perso dopo una crisi finanziaria, segnata anche da debiti di gioco, quell’edificio è ora tornato – dopo anni di attese e riscatto – ad essere suo e rappresenta la sua personale rinascita.

Ma le sorprese non finiscono qui! Allo scoccare della mezzanotte uscirà infatti su tutte le piattaforme digitali L’Equilibrista (Sony Music): un album intimo e persone, ad oggi inedito in digitale, che contiene anche l’emozionante title-track, un brano scritto nel 2004 che potremmo definire, senza alcun dubbio, il più autobiografico di tutta la sua carriera. Di fatto, l’inedito racconta la sua capacità di cadere e rialzarsi, sempre in bilico, ma fedele a se stesso.

All Music Italia

Articoli più letti

New Music Friday 5 settembre 2025, le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani 1

Pagelle nuovi singoli 5 settembre 2025: Annalisa e Mengoni da applausi, Tiziano Ferro torna molto bene e Vale Lambo...
TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona scaletta 2

TIM Music Awards 2025: tanti big della musica italiana in scaletta da Eros Ramazzotti a Laura Pausini
Tiziano Ferro Cuore Rotto, copertina del nuovo singolo 2025: testo e significato, un brano che trasforma dolore e rancore in ballo 3

Tiziano Ferro torna con "Cuore Rotto" per trasformare dolore e rancore in ballo
New Music Friday Radio Date 36 2025 – Marco Mengoni, Annalisa e Gabbani 4

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Tiziano Ferro, Michielin, Marco Mengoni & Annalisa
Piazza San Marco di Annalisa con Marco Mengoni testo e significato 5

Annalisa e Marco Mengoni annunciano "Piazza San Marco", una ballad quasi cinematografica
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 8

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Certificazioni FIMI settimana 35 del 2025 9

Certificazioni FIMI 35: Alessandra Amoroso è disco d'oro con il suo "Io non sarei". Grande successo per Bad bunny
Sarah Toscano e Mida presentano Semplicemente al Future Hits Live 2025 Met Gala 10

Sarah Toscano presenta "Semplicemente" con Mida e spoilera sui social "Met Gala"

Cerca su A.M.I.