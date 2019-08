Si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo il 17, 18 e 19 ottobre il Premio Tenco 2019. Oltre agli artisti vincitori delle targhe (Qui il nostro articolo), saranno premiati anche Gianna Nannini, Pino Donaggio e Franco Fabbri. Il programma delle tre serate, però, è ancora in fase di definizione.

Il Premio Tenco rappresenta il maggior riconoscimento della canzone d’autore italiana e quest’anno vedrà salire sul palco anche Gianna Nannini e Pino Donaggio, che riceveranno il riconoscimento per la qualità della loro proposta artistica e Franco Fabbri per la sua attività di operatore e promotore culturale.

LE MOTIVAZIONI DEI PREMI TENCO 2019

Questa la motivazioni che hanno spinto gli organizzatori ad assegnare il Premio Tenco 2019 a Gianna Nannini:

“Ha fatto il suo intimidito esordio sanremese davanti al pianoforte nel glorioso Tenco ’76. Ma in brevissimo tempo, e in maniera impetuosa, si è affermata abbattendo le staccionate tra la canzone d’autore e il rock. Ha dimostrato in tutta Europa come non soltanto la lingua italiana potesse essere adatta a questo tipo di musica, come fosse possibile innestarvi linguaggi poetici e, soprattutto, come per la musica di spessore avessero scarso significato le barriere, le rigide definizioni e le separazioni stilistiche.”

E queste quelle per il cantautore e grande compositore Pino Donaggio.

“Trattando come sinfonia una canzone giovane giovane, ha portato musica nella canzone italiana, quasi a dire: io che non vivo senza te. Da una casa in cima al mondo ha dato la scalata al cielo muto come se affermasse: il domani è nostro. Poi, il cane di stoffa e la ragazza col maglione hanno assistito alle sue affermazioni internazionali nelle vesti di autore di colonne sonore. Partito da Sanremo, torna in questa città con un meritatissimo premio alla carriera che ha il sapore di una memoria storica in grado di abbracciare Brian De Palma e le palme di corso Imperatrice.”

Il premio a Franco Fabbri è spiegato così:

“Militante polimorfo della musica, ha iniziato diciassettenne come membro degli Stormy Six. Dal mondo del beat è arrivato alla canzone popolare internazionale e a quella politica. In una continua evoluzione musicale, ha poi dato vita a sperimentazioni tra rock e musica dodecafonica, affermandosi a livello europeo con Rock in Opposition. Come studioso di musica ha svolto attività di saggista, di autore e conduttore radiofonico e televisivo nonché di docente di popular music in università e conservatori.”

ANTICIPAZIONI PROGRAMMA PREMIO TENCO 2019

Nel frattempo si prosegue nella preparazione del Premio Tenco 2019, organizzato, come di consueto, dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Regione Liguria, Nuovo Imaie e Camera di Commercio delle Riviere di Liguria.

Il tema del Premio Tenco 2019 è Dove vola colomba bianca e si propone come memoria storica della canzone italiana dal 1951 (anno della prima edizione del Festival) fino a giorni nostri. Uno sguardo alla musica leggera nazionale dal punto privilegiato della canzone d’autore.

Giovedì 17 ottobre, prima giornata della Rassegna, è prevista una serata interamente dedicata ai vincitori delle Targhe Tenco 2019. Saliranno sul palco con set inediti: Vinicio Capossela (disco assoluto), Daniele Silvestri (canzone singola), Enzo Gragnaniello (album in dialetto) Alessio Lega (interprete di canzoni), Fulminacci (opera prima) e un rappresentante di Adoriza (album collettivo a progetto).

Ad anticipare le serate del Premio Tenco 2019, la mattina del 16 ottobre ci sarà una Masterclass su Fabrizio De André alla quale interverranno artisti, critici ed esperti che approfondiranno la figura di Faber.

Sono già aperte le prevendite per assistere alla 43° edizione del Premio Tenco. Per info e prevendite: www.premiotenco.it.

Foto dai Social del Club Tenco