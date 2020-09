Si è svolta in Piazza Mercurio a Massa la serata conclusiva del Premio Lunezia 2020. Sul palco si sono susseguiti i giovani della sezione Nuove Proposte, ma anche gli ospiti Neno, Piero Pelù, Giulia Molino e Michele Bravi.

Una serata presentata da Savino Zaba, in cui si è celebrato come ogni anno il valore musical letterario di una canzone. Un evento giunto alla XXV° edizione e che negli anni ha visto sfilare sul palco artisti di primissimo piano. Uno su tutti Fabrizio De Andrè, che conquistò il Premio Lunezia per Smisurata preghiera. In quell’occasione il riconoscimento fu consegnato da Fernanda Pivano.

In Piazza Mercurio si è assistito a un grande entusiasmo. Una platea composta, attenta e rispettosa delle regole che ha occupato tutti i posti disponibili, tanto che è stato necessario piazzare un maxischermo nella vicina Piazza Aranci.

Sul palco si sono susseguiti i finalisti del Premio Lunezia 2020 Nuove Proposte.

La sezione, diretta da Loredana D’Anghera, ha visto trionfare il cantautore salentino Maurizio Protopapa con Mattina, davanti a Dalia Spagnolo con Giallo Fiore e Lisa Giorè con La Tristezza non fa rumore.

Il vincitore sarà anche ospite della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di New York, che si svolgerà a gennaio 2021 al Master Theatre di Brooklyn, così come annunciato sui social dal Direttore Artistico Beppe Stanco (ne abbiamo parlato Qui).

Il primo ospite a salire sul palco del Premio Lunezia è stato il giovane cantautore Neno, concorrente nell’ultima edizione di Amici e terzo classificato al Festival di Castrocaro. Il giovane cantautore torinese si è esibito con il singolo Meglio Star da Soli.

Poi sul palco Piero Pelù che ha conquistato un premio speciale per la canzone Gigante, quinta classificata al Festival di Sanremo 2020. Il cantautore toscano si è, poi, esibito accompagnato dalla chitarra elettrica di Finaz della Bandabardò con i brani più significativi del suo repertorio solista.

Giulia Molino ha ritirato il Premio Lunezia per il valore musical letterario del brano Le Domeniche di Maggio e ha interpretato anche la hit Va Tutto Bene.

Acclamato dal pubblico anche Michele Bravi, che ha ottenuto l’ambito riconoscimento per La Vita Breve dei Coriandoli, il singolo che ha presentato in occasione della partecipazione ad Amici Speciali.

Una serata in cui musica e parole si sono unite e all’unisono hanno celebrato la forza della canzone italiana. Elemento imprescindibile anche in un momento di grande difficoltà. La partecipazione all’evento e l’entusiasmo del pubblico sono la dimostrazione che questa è la strada giusta per tornare alla normalità.