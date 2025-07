Paola Turci, i Nomadi, Silvia Salemi e otto finalisti per il Premio Bindi 2025: il programma completo

Il Premio Bindi 2025 torna a Santa Margherita Ligure dal 4 al 6 luglio con tre giorni di musica, parole e ospiti per raccontare – ancora una volta – la canzone d’autore italiana nella sua evoluzione. Tra i protagonisti Paola Turci che riceverà anche un importante riconoscimento.

L’artista romana riceverà il Premio Bindi alla carriera nel corso della serata di apertura, venerdì 4 luglio. Sul palco dell’Anfiteatro Bindi eseguirà alcuni suoi brani in un incontro moderato dal giornalista Enrico Deregibus. Una conversazione tra esperienze, aneddoti e riflessioni sul mestiere del cantautore, tra undici Festival di Sanremo e una voce che ha attraversato più generazioni.

premio bindi 2025 tra memoria e nuova canzone d’autore

Negli anni il palco del Premio Bindi ha accolto nomi come Gino Paoli, Niccolò Fabi, Francesco Baccini, Emma Nolde, Morgan, Avion Travel, Coma_Cose, Motta, Marco Masini, Venerus e molti altri, confermando il valore di un festival che sa dare spazio alla memoria e slancio al nuovo.

Per la prima volta, il Premio sarà protagonista anche in TV con uno speciale in onda prossimamente in seconda serata su Rai 3. Una nuova vetrina per il festival, che vuole consolidare il proprio ruolo nel racconto della musica d’autore italiana.

Il Premio Bindi, giunto alla 21ª edizione, è diretto da Zibba e si svolge con il sostegno del Comune di Santa Margherita Ligure, Regione Liguria, NuovoImaie e Soundreef. Nato nel 2005 su impulso di Bruno Lauzi e Giorgio Calabrese, oggi è considerato uno degli appuntamenti più autorevoli dedicati alla nuova canzone d’autore italiana. Il cuore del festival è il concorso per nuovi cantautori, che ogni anno seleziona otto finalisti da tutta Italia.

Il programma 2025: tra concerti, finali e ospiti d’eccezione

Il festival si apre venerdì 4 luglio alle 18.30 con la mostra “Armando a colori” al Castello cinquecentesco, dedicata al chitarrista Armando Corsi. In serata, il Premio Bindi New Generation andrà a Nico Arezzo, seguito dall’esibizione di Silvia Salemi con il vinile celebrativo 23 ore – Limited Edition, e dall’incontro-concerto con Paola Turci.

Sabato 5 luglio si entra nel vivo della competizione: i finalisti Alessandro Alì, Beo, Giorgia Faraone, Lumen, Marea, Modivari, Neno e Giovanni Toscano si esibiranno nel pomeriggio e in serata con tre brani, tra cui una cover di Umberto Bindi. Durante la finale, sarà consegnato anche il Premio Artigianato della Canzone a Riccardo Vitanza, fondatore dell’agenzia Parole e Dintorni.

A condurre l’evento saranno Chiara Buratti e Claudio Guerrini. In giuria, nomi di spicco come Massimo Poggini, Daniela Esposito, Rebecca Pecori e Riccardo Vitanza.

La giornata conclusiva, domenica 6 luglio, si apre con la presentazione del disco Miserie di Gioacchino Costa e si chiude con il concerto dei Nomadi, che riceveranno una menzione speciale “Lasciatemi sognare” insieme a Sergio Cammariere.