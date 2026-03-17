Premio Amnesty Emergenti 2026: guida completa al concorso sui diritti umani

In questa guida parliamo del Premio Amnesty Emergenti 2026, il concorso legato al festival Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty, dedicato alle canzoni che affrontano i temi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Le iscrizioni al Voci per la Libertà concorso 2026 sono aperte fino al 20 aprile 2026 e porteranno alla selezione degli artisti che si esibiranno dal vivo durante la fase finale del festival a Rovigo, in programma dal 24 al 26 luglio 2026.

Il concorso, promosso dall’Associazione Voci per la Libertà insieme a Amnesty International Italia, è aperto a cantautori e band che vogliono raccontare attraverso la musica i diritti umani e i temi sociali legati alla Dichiarazione universale.

Ma come funziona esattamente il concorso e cosa bisogna sapere prima di iscriversi?

Come analizziamo i concorsi musicali

Nel 2017 All Music Italia e Rockol hanno deciso di dedicare uno spazio ai concorsi musicali italiani che rispettano alcuni criteri fondamentali di trasparenza, con l’obiettivo di aiutare gli artisti emergenti a orientarsi tra le molte iniziative presenti nel nostro Paese.

Per essere presi in considerazione nelle nostre guide, i contest devono rispettare alcune condizioni chiare per i partecipanti:

giurie dichiarate o comunque identificabili;

o comunque identificabili; regolamenti pubblici e consultabili prima dell’iscrizione;

prima dell’iscrizione; premi verificabili indicati nel bando.

In questa guida analizziamo quindi il regolamento del Premio Amnesty Emergenti 2026 per capire come funziona il concorso e quali aspetti è importante conoscere prima di partecipare.

Chi può partecipare al Premio Amnesty Emergenti 2026

Il concorso è aperto a solisti e band provenienti da tutta Italia.

il genere musicale è libero ;

; la lingua del brano è libera ;

; le canzoni devono essere di propria composizione ;

; i brani possono essere anche già pubblicati.

La caratteristica principale del concorso è che il testo della canzone presentata deve essere ispirato ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Documenti e materiali richiesti

Per completare correttamente l’iscrizione occorre inviare via email il materiale richiesto dall’organizzazione:

il brano in concorso in formato mp3;

in formato mp3; un secondo brano di propria produzione;

di propria produzione; il testo del brano in concorso (con traduzione in italiano se in lingua straniera o dialetto);

in concorso (con traduzione in italiano se in lingua straniera o dialetto); una foto dell’artista o della band ;

; biografia o curriculum artistico ;

; scheda tecnica con indicazione della formazione e delle esigenze sul palco;

con indicazione della formazione e delle esigenze sul palco; la scheda di iscrizione compilata.

Costi da sostenere

Quota di iscrizione: 25 euro (quota associativa annuale all’Associazione Voci per la Libertà);

25 euro (quota associativa annuale all’Associazione Voci per la Libertà); Spese di viaggio: a carico degli artisti partecipanti;

a carico degli artisti partecipanti; Vitto e alloggio: coperti dall’organizzazione per gli artisti selezionati alle semifinali.

Premio Amnesty Emergenti 2026 – Come funziona il concorso

Il concorso prevede diverse fasi di selezione prima della finale.

Iscrizione: invio del materiale entro il 20 aprile 2026 ;

invio del materiale entro il ; Selezione preliminare: una commissione di esperti selezionerà 8 semifinalisti ;

una commissione di esperti selezionerà ; Semifinali live: il 24 e 25 luglio a Rovigo;

il a Rovigo; Finale: il 26 luglio 2026.

Durante la serata finale verranno assegnati tre riconoscimenti:

Premio Amnesty International Italia Emergenti (miglior brano sui diritti umani);

(miglior brano sui diritti umani); Premio della Critica ;

; Premio della Giuria Popolare.

Premi in palio

Il vincitore del Premio Amnesty Emergenti potrà ottenere:

produzione di un singolo o videoclip del brano vincitore;

del brano vincitore; promozione nazionale attraverso radio, stampa e web;

attraverso radio, stampa e web; esibizione sul palco principale del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza.

Tutti i finalisti saranno inoltre inseriti nella raccolta discografica “Voci per la Libertà 2026”.

Cose da sapere prima di iscriversi

Prima di partecipare è sempre utile leggere con attenzione il regolamento del concorso. Nel caso del Premio Amnesty Emergenti emergono alcune condizioni importanti:

Brani originali: l’artista deve essere autore o coautore della canzone presentata;

l’artista deve essere autore o coautore della canzone presentata; Esibizioni live: non sono ammesse performance esclusivamente su base;

non sono ammesse performance esclusivamente su base; Uso dell’immagine: l’organizzazione può utilizzare foto, video e registrazioni delle esibizioni per la promozione del festival;

l’organizzazione può utilizzare foto, video e registrazioni delle esibizioni per la promozione del festival; Registrazioni audio e video: il materiale registrato durante la manifestazione può essere utilizzato dall’organizzazione per progetti editoriali o promozionali.

Nel complesso il regolamento del concorso appare chiaro e facilmente consultabile, con premi indicati nel bando e modalità di partecipazione definite.

Per informazioni

Sito ufficiale: www.vociperlaliberta.it

Email: vxlfestival@gmail.com