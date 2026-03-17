Premio Amnesty Emergenti 2026: guida completa al concorso sui diritti umani

In questa guida parliamo del Premio Amnesty Emergenti 2026, il concorso legato al festival Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty, dedicato alle canzoni che affrontano i temi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Le iscrizioni al Voci per la Libertà concorso 2026 sono aperte fino al 20 aprile 2026 e porteranno alla selezione degli artisti che si esibiranno dal vivo durante la fase finale del festival a Rovigo, in programma dal 24 al 26 luglio 2026.
Il concorso, promosso dall’Associazione Voci per la Libertà insieme a Amnesty International Italia, è aperto a cantautori e band che vogliono raccontare attraverso la musica i diritti umani e i temi sociali legati alla Dichiarazione universale.
Ma come funziona esattamente il concorso e cosa bisogna sapere prima di iscriversi?
Come analizziamo i concorsi musicali
Nel 2017 All Music Italia e Rockol hanno deciso di dedicare uno spazio ai concorsi musicali italiani che rispettano alcuni criteri fondamentali di trasparenza, con l’obiettivo di aiutare gli artisti emergenti a orientarsi tra le molte iniziative presenti nel nostro Paese.
Per essere presi in considerazione nelle nostre guide, i contest devono rispettare alcune condizioni chiare per i partecipanti:
- giurie dichiarate o comunque identificabili;
- regolamenti pubblici e consultabili prima dell’iscrizione;
- premi verificabili indicati nel bando.
In questa guida analizziamo quindi il regolamento del Premio Amnesty Emergenti 2026 per capire come funziona il concorso e quali aspetti è importante conoscere prima di partecipare.
Chi può partecipare al Premio Amnesty Emergenti 2026
Il concorso è aperto a solisti e band provenienti da tutta Italia.
- il genere musicale è libero;
- la lingua del brano è libera;
- le canzoni devono essere di propria composizione;
- i brani possono essere anche già pubblicati.
La caratteristica principale del concorso è che il testo della canzone presentata deve essere ispirato ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Documenti e materiali richiesti
Per completare correttamente l’iscrizione occorre inviare via email il materiale richiesto dall’organizzazione:
- il brano in concorso in formato mp3;
- un secondo brano di propria produzione;
- il testo del brano in concorso (con traduzione in italiano se in lingua straniera o dialetto);
- una foto dell’artista o della band;
- biografia o curriculum artistico;
- scheda tecnica con indicazione della formazione e delle esigenze sul palco;
- la scheda di iscrizione compilata.
Costi da sostenere
- Quota di iscrizione: 25 euro (quota associativa annuale all’Associazione Voci per la Libertà);
- Spese di viaggio: a carico degli artisti partecipanti;
- Vitto e alloggio: coperti dall’organizzazione per gli artisti selezionati alle semifinali.
Premio Amnesty Emergenti 2026 – Come funziona il concorso
Il concorso prevede diverse fasi di selezione prima della finale.
- Iscrizione: invio del materiale entro il 20 aprile 2026;
- Selezione preliminare: una commissione di esperti selezionerà 8 semifinalisti;
- Semifinali live: il 24 e 25 luglio a Rovigo;
- Finale: il 26 luglio 2026.
Durante la serata finale verranno assegnati tre riconoscimenti:
- Premio Amnesty International Italia Emergenti (miglior brano sui diritti umani);
- Premio della Critica;
- Premio della Giuria Popolare.
Premi in palio
Il vincitore del Premio Amnesty Emergenti potrà ottenere:
- produzione di un singolo o videoclip del brano vincitore;
- promozione nazionale attraverso radio, stampa e web;
- esibizione sul palco principale del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza.
Tutti i finalisti saranno inoltre inseriti nella raccolta discografica “Voci per la Libertà 2026”.
Cose da sapere prima di iscriversi
Prima di partecipare è sempre utile leggere con attenzione il regolamento del concorso. Nel caso del Premio Amnesty Emergenti emergono alcune condizioni importanti:
- Brani originali: l’artista deve essere autore o coautore della canzone presentata;
- Esibizioni live: non sono ammesse performance esclusivamente su base;
- Uso dell’immagine: l’organizzazione può utilizzare foto, video e registrazioni delle esibizioni per la promozione del festival;
- Registrazioni audio e video: il materiale registrato durante la manifestazione può essere utilizzato dall’organizzazione per progetti editoriali o promozionali.
Nel complesso il regolamento del concorso appare chiaro e facilmente consultabile, con premi indicati nel bando e modalità di partecipazione definite.
Per informazioni
Sito ufficiale: www.vociperlaliberta.it
Email: vxlfestival@gmail.com