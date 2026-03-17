17 Marzo 2026
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17 Marzo 2026

Premio Amnesty Emergenti 2026: guida completa al concorso sui diritti umani

Come funziona il concorso legato al festival Voci per la Libertà: requisiti, costi, selezioni e premi per artisti emergenti.

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Premio Amnesty Emergenti 2026 concorso Voci per la Libertà
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In questa guida parliamo del Premio Amnesty Emergenti 2026, il concorso legato al festival Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty, dedicato alle canzoni che affrontano i temi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Le iscrizioni al Voci per la Libertà concorso 2026 sono aperte fino al 20 aprile 2026 e porteranno alla selezione degli artisti che si esibiranno dal vivo durante la fase finale del festival a Rovigo, in programma dal 24 al 26 luglio 2026.

Il concorso, promosso dall’Associazione Voci per la Libertà insieme a Amnesty International Italia, è aperto a cantautori e band che vogliono raccontare attraverso la musica i diritti umani e i temi sociali legati alla Dichiarazione universale.

Ma come funziona esattamente il concorso e cosa bisogna sapere prima di iscriversi?

Come analizziamo i concorsi musicali

Nel 2017 All Music Italia e Rockol hanno deciso di dedicare uno spazio ai concorsi musicali italiani che rispettano alcuni criteri fondamentali di trasparenza, con l’obiettivo di aiutare gli artisti emergenti a orientarsi tra le molte iniziative presenti nel nostro Paese.

Per essere presi in considerazione nelle nostre guide, i contest devono rispettare alcune condizioni chiare per i partecipanti:

  • giurie dichiarate o comunque identificabili;
  • regolamenti pubblici e consultabili prima dell’iscrizione;
  • premi verificabili indicati nel bando.

In questa guida analizziamo quindi il regolamento del Premio Amnesty Emergenti 2026 per capire come funziona il concorso e quali aspetti è importante conoscere prima di partecipare.

Chi può partecipare al Premio Amnesty Emergenti 2026

Il concorso è aperto a solisti e band provenienti da tutta Italia.

  • il genere musicale è libero;
  • la lingua del brano è libera;
  • le canzoni devono essere di propria composizione;
  • i brani possono essere anche già pubblicati.

La caratteristica principale del concorso è che il testo della canzone presentata deve essere ispirato ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Documenti e materiali richiesti

Per completare correttamente l’iscrizione occorre inviare via email il materiale richiesto dall’organizzazione:

  • il brano in concorso in formato mp3;
  • un secondo brano di propria produzione;
  • il testo del brano in concorso (con traduzione in italiano se in lingua straniera o dialetto);
  • una foto dell’artista o della band;
  • biografia o curriculum artistico;
  • scheda tecnica con indicazione della formazione e delle esigenze sul palco;
  • la scheda di iscrizione compilata.

Costi da sostenere

  • Quota di iscrizione: 25 euro (quota associativa annuale all’Associazione Voci per la Libertà);
  • Spese di viaggio: a carico degli artisti partecipanti;
  • Vitto e alloggio: coperti dall’organizzazione per gli artisti selezionati alle semifinali.

Premio Amnesty Emergenti 2026 – Come funziona il concorso

Il concorso prevede diverse fasi di selezione prima della finale.

  • Iscrizione: invio del materiale entro il 20 aprile 2026;
  • Selezione preliminare: una commissione di esperti selezionerà 8 semifinalisti;
  • Semifinali live: il 24 e 25 luglio a Rovigo;
  • Finale: il 26 luglio 2026.

Durante la serata finale verranno assegnati tre riconoscimenti:

  • Premio Amnesty International Italia Emergenti (miglior brano sui diritti umani);
  • Premio della Critica;
  • Premio della Giuria Popolare.

Premi in palio

Il vincitore del Premio Amnesty Emergenti potrà ottenere:

  • produzione di un singolo o videoclip del brano vincitore;
  • promozione nazionale attraverso radio, stampa e web;
  • esibizione sul palco principale del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza.

Tutti i finalisti saranno inoltre inseriti nella raccolta discografica “Voci per la Libertà 2026”.

Cose da sapere prima di iscriversi

Prima di partecipare è sempre utile leggere con attenzione il regolamento del concorso. Nel caso del Premio Amnesty Emergenti emergono alcune condizioni importanti:

  • Brani originali: l’artista deve essere autore o coautore della canzone presentata;
  • Esibizioni live: non sono ammesse performance esclusivamente su base;
  • Uso dell’immagine: l’organizzazione può utilizzare foto, video e registrazioni delle esibizioni per la promozione del festival;
  • Registrazioni audio e video: il materiale registrato durante la manifestazione può essere utilizzato dall’organizzazione per progetti editoriali o promozionali.

Nel complesso il regolamento del concorso appare chiaro e facilmente consultabile, con premi indicati nel bando e modalità di partecipazione definite.

Per informazioni

Sito ufficiale: www.vociperlaliberta.it

Email: vxlfestival@gmail.com

All Music Italia

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