Sarà proiettato in anteprima il 13 ottobre in occasione della Festa del Cinema di Roma presso la Casa del Cinema in Villa Borghese Porto Rubino, il docufilm realizzato la scorsa estate dal cantautore pugliese Renzo Rubino.

Storie, canzoni e lupi di mare. Questo il sottotitolo del progetto che il 28 ottobre alle 21.15 sarà trasmesso su Sky Arte. Sarà poi disponibile on demand e in streaming su Now Tv.

“Il mare da proteggere,

Il mare come ispirazione per gli artisti, come luogo in cui ritrovarsi.

Il mare complesso, controverso, libero, il mare: l’origine.”

PORTO RUBINO

Porto Rubino è il racconto del viaggio di Renzo Rubino da Polignano a Mare a Taranto. Regista del progetto è Fabrizio Fichera. Un lungo percorso passando per porti, incontri, serate e live suggestivi a bordo dell’imbarcazione Tramari, alla ricerca di pericoloso Mostro marino, divoratore del mare: la plastica.

Compagni di viaggio di questo marinaio d’eccezione sono infatti, tra gli altri, Diodato, Paola Turci, Gino Castaldo, Bugo, Giuliano Sangiorgi, Vasco Brondi, Noemi. Storie di amici musicisti, pescatori, ex contrabbandieri e amici, che vivono e amano il mare, hanno a cuore la sua salute e aiuteranno Renzo ad affrontare il Mostro.

Rubino parte dalla sua imbarcazione da Polignano a Mare, passando da Monopoli, per poi dirigersi verso Brindisi. Il viaggio prosegue non troppo liscio per Frigole verso Otranto, per poi approdare a Taranto e finire in una festa piena di amici.