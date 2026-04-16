Polignano a Mare rinnova il suo legame con la grande tradizione musicale italiana con “Polignano a Mare Città della Musica”, il progetto culturale che dal 17 al 19 aprile propone la tre giorni “Nel segno di Domenico Modugno: canzone d’autore, cinema, luoghi del cuore”.

All Music Italia sarà presente all’evento per seguire e raccontare da vicino la tre giorni “Nel segno di Domenico Modugno”, tra musica, cinema e incontri dedicati alla canzone d’autore.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Polignano a Mare in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Culture, con la direzione artistica di Stefano Senardi e il coinvolgimento del Club Tenco e del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, celebra il cantautorato italiano partendo dalla figura di Domenico Modugno.

Polignano a Mare Città della Musica: un progetto dedicato a Domenico Modugno

Tra i momenti centrali, la firma dell’accordo di collaborazione tra Polignano a Mare, San Pietro Vernotico e Lampedusa e Linosa, con l’obiettivo di valorizzare l’eredità artistica e culturale dell’artista e rafforzare la rete tra territori a lui legati.

“Siamo lieti di ospitare questo appuntamento che coinvolgerà la città per tre giorni, restituendo la complessità di una figura fondamentale della nostra cultura – dichiara il sindaco Vito Carrieri –. Gli eventi, gratuiti e aperti a tutti, riflettono la volontà di rendere la cultura accessibile e di rafforzare il ruolo di Polignano a Mare come luogo di produzione artistica”.

“Questa iniziativa rappresenta un momento importante per promuovere la musica d’autore, con uno sguardo rivolto anche alle nuove generazioni – aggiunge il direttore artistico Stefano Senardi –. Polignano conferma così la sua vocazione a essere sempre più una vera Città della Musica”.

Il progetto si inserisce in un percorso annuale con appuntamenti anche a settembre, con l’obiettivo di rendere Polignano a Mare un punto di riferimento per la canzone d’autore.

Polignano a Mare Città della Musica: il programma del 17 aprile

Apertura alle ore 16.00 con un incontro dedicato agli studenti delle scuole a indirizzo musicale.

Alle 19.00 inaugurazione ufficiale al Museo Pino Pascali, seguita alle 19.30 dal concerto di Syria con Massimo Germini, omaggio a Domenico Modugno.

Il programma del 18 aprile tra incontri, cinema e firma dell’accordo

12.00, presso la Biblioteca di Comunità Raffaele Chiantera, firma dell’accordo tra i tre comuni.

15.00, al Multisala Vignola, talk e incontri dedicati alla canzone d’autore.

17.00 focus su Modugno attore con il Centro Sperimentale di Cinematografia.

19.00 presentazione del volume Cantautori nelle scuole.

21.00 proiezione del film Nel blu, dipinto di blu (1959).

Durante la giornata sono previste visite guidate nei luoghi simbolo dell’artista.

Gran finale il 19 aprile: parata musicale e visita nei luoghi di Modugno

In mattinata parata di bande musicali fino al lungomare dedicato a Modugno, guidata da Renzo Rubino.

Nel pomeriggio visita a San Pietro Vernotico per riscoprire i luoghi della sua formazione artistica.