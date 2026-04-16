16 Aprile 2026
di
Monica Landro
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16 Aprile 2026

Polignano a Mare celebra Domenico Modugno: tre giorni tra musica, cinema e cultura

Dal 17 al 19 aprile torna “Polignano a Mare Città della Musica” con concerti, incontri, proiezioni e la firma dell’accordo tra tre comuni nel segno del cantautore

News di Monica Landro
Locandina dell'evento "Polignano a Mare Città della Musica 2026", dedicato a Domenico Modugno
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Polignano a Mare rinnova il suo legame con la grande tradizione musicale italiana con “Polignano a Mare Città della Musica”, il progetto culturale che dal 17 al 19 aprile propone la tre giorni “Nel segno di Domenico Modugno: canzone d’autore, cinema, luoghi del cuore”.

All Music Italia sarà presente all’evento per seguire e raccontare da vicino la tre giorni “Nel segno di Domenico Modugno”, tra musica, cinema e incontri dedicati alla canzone d’autore.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Polignano a Mare in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Culture, con la direzione artistica di Stefano Senardi e il coinvolgimento del Club Tenco e del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, celebra il cantautorato italiano partendo dalla figura di Domenico Modugno.

Polignano a Mare Città della Musica: un progetto dedicato a Domenico Modugno

Tra i momenti centrali, la firma dell’accordo di collaborazione tra Polignano a Mare, San Pietro Vernotico e Lampedusa e Linosa, con l’obiettivo di valorizzare l’eredità artistica e culturale dell’artista e rafforzare la rete tra territori a lui legati.

“Siamo lieti di ospitare questo appuntamento che coinvolgerà la città per tre giorni, restituendo la complessità di una figura fondamentale della nostra cultura – dichiara il sindaco Vito Carrieri –. Gli eventi, gratuiti e aperti a tutti, riflettono la volontà di rendere la cultura accessibile e di rafforzare il ruolo di Polignano a Mare come luogo di produzione artistica”.

“Questa iniziativa rappresenta un momento importante per promuovere la musica d’autore, con uno sguardo rivolto anche alle nuove generazioni – aggiunge il direttore artistico Stefano Senardi –. Polignano conferma così la sua vocazione a essere sempre più una vera Città della Musica”.

Il progetto si inserisce in un percorso annuale con appuntamenti anche a settembre, con l’obiettivo di rendere Polignano a Mare un punto di riferimento per la canzone d’autore.

Polignano a Mare Città della Musica: il programma del 17 aprile

Apertura alle ore 16.00 con un incontro dedicato agli studenti delle scuole a indirizzo musicale.
Alle 19.00 inaugurazione ufficiale al Museo Pino Pascali, seguita alle 19.30 dal concerto di Syria con Massimo Germini, omaggio a Domenico Modugno.

Il programma del 18 aprile tra incontri, cinema e firma dell’accordo

  • 12.00, presso la Biblioteca di Comunità Raffaele Chiantera, firma dell’accordo tra i tre comuni.
  • 15.00, al Multisala Vignola, talk e incontri dedicati alla canzone d’autore.
  • 17.00 focus su Modugno attore con il Centro Sperimentale di Cinematografia.
  • 19.00 presentazione del volume Cantautori nelle scuole.
  • 21.00 proiezione del film Nel blu, dipinto di blu (1959).
    Durante la giornata sono previste visite guidate nei luoghi simbolo dell’artista.

Gran finale il 19 aprile: parata musicale e visita nei luoghi di Modugno

In mattinata parata di bande musicali fino al lungomare dedicato a Modugno, guidata da Renzo Rubino.
Nel pomeriggio visita a San Pietro Vernotico per riscoprire i luoghi della sua formazione artistica.

All Music Italia

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