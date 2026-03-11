11 Marzo 2026
Polemica canta una fragilità contemporanea ne “Il ventre del mostro”

Il singolo, scritto dal rapper, trasforma l'inquietudine della mente anche in cifra espressiva

Polemica pubblica il singolo "Il ventre del mostro"
Il ventre del mostro è il titolo del nuovo singolo del rapper Polemica, disponibile negli store digitali dal 13 marzo 2026. Il brano mette al centro una fragilità profondamente contemporanea; e le restituisce la complessità che troppo spesso viene nascosta.

Ne Il ventre del mostro, Polemica tratta con lucidità un tema fragile dell’esperienza umana: il rapporto tra pensiero, colpa e censura interiore. “Ci sono pensieri che ci spaventano e non raccontiamo a nessuno. Non perché corrispondano alla realtà, ma perché temiamo che il solo fatto di pensarli dica qualcosa di sbagliato su di noi”, racconta il rapper classe 2005.

Polemica torna con il singolo "Il ventre del mostro"

La canzone affronta un aspetto che molti riconoscono ma che pochi nominano: spesso, la mente è attraversata e soffocata da emozioni non elaborate e parole non dette. Questi pensieri improvvisi e associazioni mentali danno origine ad ansia e generano vergogna. Restano all’interno di quel “ventre”, evocato dal titolo del brano, che diventa luogo simbolico in cui ciò che non viene detto, continua a sedimentarsi nel buio.

Polemica sottolinea che l’immaginazione fa anticipare il peggio, prima che la realtà si chiarisca. Da qui, nasce l’ansia; poi, il senso di colpa; e infine, la vergogna con la censura interiore. Non è l’episodio in sé a essere centrale, ma la reazione che lo accompagna: la necessità di reprimere e nascondere ciò che non coincide con l’immagine che si vuole mantenere.

Il ventre del mostro affonda le radici nella scrittura rap. Sotto l’aspetto stilistico, Polemica assume l’inquietudine come cifra espressiva. Il rapper trasforma questa sensazione in tensione ritmica e densità sonora, tra cambi di flow improvvisi e drop strumentali incisivi.

Il brano è scritto da Polemica (Nicola Laguardia Auleta); e prodotto da Kasp (Adriano Tullio).

