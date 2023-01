Planet Funk: il singolo “The World’s End” anticipa il nuovo album di inediti

I Planet Funk tornano sulle scene musicali dopo la scomparsa di Sergio Della Monica, storico fondatore del gruppo, nel 2018. Lo fanno con un singolo inedito dal titolo The World’s End, disponibile dal 6 gennaio 2023 per l’etichetta discografica Just Entertainment di Sergio Cerruti.

Il singolo è il primo estratto da un album di inediti, in uscita nella primavera/estate del 2023. A questo proposito, i Planet Funk dichiarano: “Ogni fine è solo l’inizio di qualcosa di nuovo. Tutto è possibile se ci lasciamo andare. Questo nuovo lavoro nasce sempre da una matrice dance, ma possiamo definirlo musicalmente innovativo, un album con forti connotati di indie electronic”.

The World’s End è ricco di contaminazioni, nonché influssi musicali dance e di musica elettronica. Inoltre, è l’anticipazione di un album dove gli elementi del passato si fondono con i suoni del presente, come una grande riunione familiare in cui tradizione e novità si incontrano. Tra l’altro, è uno degli ultimi lavori realizzati dalla formazione al completo: nella composizione e produzione è presente anche Sergio Della Monica. La voce per questo nuovo singolo è di Alex Ulhmann, dal 2019 direttore musicale di The Voice of Italy. Insieme a lui, il collettivo dei Planet Funk è attualmente composto da Marco Baroni, Alex Neri e Domenico Canu.

I Planet Funk hanno sempre dedicato particolare attenzione all’innovazione tecnologica e del suono, nonché a tutta la fase di produzione dei propri brani. Il mix del singolo e dell’intero album è stato curato da Cenzo Townshend, mixing engineer che ha collaborato con artisti internazionali come Ed Sheeran, U2, 30 Seconds to Mars.