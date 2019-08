E’ uscito il divertente, surreale e visionario singolo d’esordio della band più3db. Il brano si intitola Jessy Superclick, ed è la storia di una ragazza, Jessy per l’appunto, nata nell’immaginario pianeta Beta7.

Jessy ha una storia particolare che viene raccontata in questo modo:

“Discendente della dinastia Botox, figlia di Susy la tarda, vola sulla terra dopo aver intercettato i commenti ai post della Ferragni e, grazie ai suoi superpoteri, trasformerà in famosissime e bellissime influencer tutte le centraliniste frustrate del mondo. Perché? Perché l’umanità ha bisogno di influencer, non di call center.”

Il brano è stato scritto dal cantante e batterista della band Pippo Muciaccia con la collaborazione di Martina Bolzoni. Pippo spiega così l’idea e la genesi del singolo:

“Sono nato tra le macerie del Punk, cresciuto in balia del disco compatto, ma sopravvivo nel nulla cosmico. In questo brano ho voluto esprimere gran parte o, quantomeno ci ho provato, della mia preparazione culturale e musicale.”

JESSY SUPERCLICK – IL VIDEOCLIP

Il videoclip il ruolo di Jessy è interpretato dalla modella Volha Shumkevich. L’utilizzo della tecnica dello slowmotion in contrapposizione al ritmo serrato del brano rende bene l’idea comunicata nel brano.

PIÙ3DB

I più3dB sono una band rock-pop che si è formata nella primavera 2019 e che ha nel sound rock-pop, con influenze che rimandano anche al punk e al beat anni ’60/’70, il proprio marchio di fabbrica.

La band è formata da Pippo Muciaccia (voce e batteria), Cristiano Fini (chitarre e cori) e Teresa Brancia (basso, tastiere e cori).

I singoli componenti hanno sviluppato diverse esperienze nel mondo della musica. In particolare Pippo Muciaccia è produttore con una carriera ultraventennale, che lo ha portato a lavorare per la discografia, ma anche per un linguaggio diverso come quello degli spot pubblicitari.

Esperienze che ha fatto confluire, come si può ascoltare, anche nella musica dei più3dB.