Pino Daniele Day, Warner Music Italy celebra il 40° anniversario di “Sciò Live”

Dopo aver annunciato il Pino Daniele Day (ne abbiamo parlato qui), Warner Music Italy celebra il 40° anniversario di “Sciò Live” – il primo album live dell’indimenticabile cantautore, al cui interno troviamo alcune registrazioni effettuate durante i concerti che si sono tenuti tra il 1982 e il 1984 – e annuncia la pubblicazione di “Sciò Live – 40th Anniversary Album” (qui il pre-order).

Il disco sarà disponibile in tutti i digital store a partire da martedì 19 marzo, mentre per acquistarlo in vinile (edizione limitata contenente un doppio vinile nero con la versione rimasterizzata 2017 dell’album originale; un vinile 12″ bianco con 4 bonus track inedite, tratte dal concerto del 14 settembre 1984 a Roma; un ironico ed iconico sticker sagomato in puro stile “napoletano” e un poster con foto inedite di Pino Daniele, scattate dai suoi storici fotografi: Giovanni Canitano e Luciano Viti) bisognerà attendere venerdì 22 marzo.

Pino Daniele, Sciò Live – 40th anniversary album: la tracklist

Sciò Live Originale 1984

LP1 – Lato A:

Chillo è nu buono guaglione Have you seen my shoes Viento ‘e terra Io vivo come te

LP1 – Lato B:

Tarumbò Tutta n’ata storia Chi tene ‘o mare Mo basta (Parte I)

LP2 – Lato A:

Terra mia Lazzari felici Ce sta chi ce penza Suite: Appocundria / Puttesse essere allero / Je sto vicino a te Quanno chiove

LP2 – Lato B:

Musica musica Yes I know my way Mo basta (Parte II) Napule è

Sciò Live – 40th Anniversary Album

Lato A:

Che te ne fotte Ma che ho

Lato B: