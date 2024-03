Pino Daniele Day, Warner Music Italy celebra il cantautore con uno speciale evento a Napoli

Nel giorno del suo compleanno, il 19 marzo, che coincide anche con il suo onomastico e con la Festa del Papà, Warner Music Italy celebra l’indimenticabile cantautore con il Pino Daniele Day, uno speciale evento che si terrà a Napoli, più precisamente presso la sede del SUM – Stati Uniti del Mondo (via Depretis, 130), edificio che dal 2016 ospite l’installazione museale permanente “Pino Daniele Alive“.

PINO DANIELE DAY: IL PROGRAMMA

A partire dalle ore 16.45 di martedì 19 marzo l’evento vedrà Luca De Gennaro e Mixo (speaker di Radio Capital) in dialogo per ricordare Pino Daniele e la sua musica. Il talk sarà poi impreziosito dagli interventi di artisti, produttori ed ospiti, che racconteranno ricordi personali e aneddoti legati all’artista partenopeo.

Ma non è tutto! Il Pino Daniele Day sarà infatti anche un’occasione per scoprire come le nuove generazioni di artisti e produttori trovino ispirazione in Pino Daniele e come oggi vengano interpretati i suoi brani. Inoltre, anche il pubblico presente in sala sarà invitato a condividere emozioni, ricordi e riflessioni.

Ad intervallare il talk ci saranno alcuni momenti live in versione unplugged, realizzati da tre giovani cantautrici emergenti, promosse dalla Fondazione Pino Daniele Ets, che hanno frequentato i corsi di alta formazione AFAM del Conservatorio “G. Verdi” di Milano: Alessandra Tumolillo (Napoli), Greta Bragoni (Domodossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola) e Rosita Brucoli (Ruvo di Puglia, in provincia di Bari).

Seguirà un aperitivo a ingresso gratuito presso il Bar del SUM – Stati Uniti Del Mondo (prenotazione obbligatoria al seguente link).

Dalle ore 19.00 alle ore 21.00, previa prenotazione al seguente link, sarà infine possibile visitare “Pino Daniele Alive”, l’installazione museale permanente situata al secondo piano del SUM – Stati Uniti Del Mondo, realizzata dalla Fondazione Pino Daniele Ets, ente non profit per le iniziative culturali e musicali in suo nome presieduta da Alessandro Daniele, e il Presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso, segretario del SUM – Stati Uniti Del Mondo.

La prenotazione dà accesso al Bar, collocato al piano terra del SUM – Stati Uniti Del Mondo, per un welcome drink.

Foto di copertina di Jasmine Bertusi