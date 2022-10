Pinguini Tattici Nucleari... lo stadio San Siro è sold out in 12 ore (con piena capienza concerti)

Pinguini Tattici Nucleari San siro è sold out! La prevendita del primo concerto dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI allo Stadio San Siro di Milano è partita ieri e, in meno di un giorno, tutti i biglietti disponibili sono andati venduti con la conseguenza di un annuncio bomba… il live dell’11 luglio 2023 è sold out. Un sold out vero con un palco standard e San Siro a piena capienza concerti (circa 60.000 biglietti).

L’ennesimo riconoscimento per una band che, da oltre due anni, colleziona numeri da record. Numeri nei live (ricordiamo che già nel 2019, prima del Festival di Sanremo, riempirono un Forum di Assago, risultato bissato dopo Sanremo), numeri per quel che riguarda gli album (gli ultimi due dischi usciti rispettivamente nel 2019 e 2020 sono ad oggi ancora nella Top 20 degli album più venduti della FIMI, risultato rarissimo per il genere pop) che in radio e nello streaming, due realtà in cui gli ultimi due singoli, Giovani wannabe e Ricordi, stanno andando benissimo.

Ecco la dichiarazione di Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari:

“Da una parte questo enorme risultato ci riempie d’orgoglio, dall’altra di responsabilità. San Siro è il tempio della musica live, ci sono passati tutti i nostri più grandi idoli, da Springsteen ai Coldplay. Sembra ieri quando eravamo dall’altra parte a ‘refreshare’ il sito per acquistare i biglietti dei nostri artisti preferiti, e oggi abbiamo fatto sold out in meno di 12 ore. La musica è un po’ come il calcio, come direbbe Bergomi: ‘è strana’.

Con questo risultato l’obiettivo di Amadeus, quello di riportato Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Lorenzo Pasini, ovvero i Pinguini Tattici Nucleari, di nuovo in gara al Festival di Sanremo, palco da cui il successo mainstream è diventato ancora più grande nel 2020, diventerebbe una medaglia ancora più importante. E noi pensiamo accadrà, Riccardo & Soci si sono sempre dimostrati artisti con la testa sulle spalle ma anche molto riconoscenti verso chi ha creduto in loro.