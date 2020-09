Pinguini Tattici Nucleari: rinviato al 2021 il tour nei palazzetti (Biglietti)

Lo stato di emergenza sanitaria è stata prorogata fino al 15 ottobre e per questo motivo BPM Concerti e Trident Music annunciano il rinvio al prossimo anno del tour nei palazzetti dei Pinguini Tattici Nucleari.

La decisione era attesa da giorni, ma la speranza che la situazione potesse evolversi positivamente non aveva abbandonato i supporter della band rivelazione del 2020.

“Ce l’avete chiesto in tanti ed ora finalmente abbiamo una risposta: il tour di Ottobre non ci sarà. Abbiamo sperato fino all’ultimo, ma non vediamo altra scelta, a fronte del permanere dello stato di emergenza sanitaria fissato fino al 15 Ottobre. […] I biglietti acquistati rimangono validi per le nuove date, e nel caso non possiate più esserci potete rivendere il biglietto tramite l’applicazione fansale di Ticketone.it

A distanza di quasi un anno dall’annuncio della prima data al Forum possiamo dirlo: abbiamo chiamato questo tour in un modo quasi profetico, #machilavrebbemaidetto

Grazie per la vostra vicinanza e per la vostra comprensione, speriamo di poter salire di nuovo su un palco presto, ci mancate.”