5 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Piero Pelù approda alla Mostra del Cinema di Venezia con il film “Rumore Dentro”

Dallo shock acustico alla rinascita, la pellicola è un road movie, ma anche una riflessione su oltre 40 anni vissuti “Off Road”

In occasione dell’82° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, oggi pomeriggio – più precisamente alle ore 17.00 – presso la Sala Casinò è stato presentato in anteprima, nella sezione Fuori Concorso – Speciale Cinema & Musica, Piero Pelù Rumore Dentro (Noise Inside. Don’t Call Me A Rock Star): un racconto intimo, diretto dal regista Francesco Fei, che narra un capitolo cruciale della vita del rocker toscano, che quest’oggi si è presentato sul red carpet stringendo tra le mani la bandiera della Palestina.

“Carichissimo per presentare il mio ‘rumore dentro’ al Festival del Cinema di Venezia, ma anche per ricordare i ‘rumori fuori’ del genocidio palestinese, messo in atto dai sionisti dal 1945 fino ad oggi”.

Ma… facciamo un piccolo passo indietro!

Ci troviamo nell’ottobre 2022, durante una sessione di registrazione, quando un improvviso shock acustico – causato da un errore tecnico nel cambio di cuffie – fa svenire Piero Pelù, provocandogli un danno permanente al nervo acustico, che ha portato alla cancellazione di un tour già programmato e al rischio di dover sospendere ogni attività artistica legata alla musica live.

Il “rumore dentro” del rocker diventa così un’occasione forzata per fermarsi, ritrovarsi, ricostruirsi, rigenerarsi e scrivere un nuovo album dedicato ai Deserti interiori (qui la nostra intervista). Segnato da una forte depressione dopo l’incidente, Pelù trova infatti nella sua musa di sempre – la musica – la via per rinascere.

“Ne sto uscendo con le unghie e con i denti. Ho riversato l’anima, ho scritto brani nuovi, potenti, e ho riscoperto idee dimenticate nel mio archivio infinito”.

E, a proposito di archivio, il film si arricchisce anche di una selezione sorprendente di immagini tratte dallo sconfinato archivio in pellicola e video prodotto dal Piero nazionale dagli albori del suo viaggio musicale fino ad oggi.

PIERO PELù. RUMORE DENTRO

Scandito dal viaggio spirituale di Piero Pelù verso il pellegrinaggio annuale dei gitani a Saintes-Maries-de-la-Mer, in Camargue, in onore di Santa Sarah, la Nera protettrice dei viaggiatori, Piero Pelù. Rumore Dentro non è altro che un road movie e, allo stesso tempo, una riflessione su oltre quarant’anni vissuti “Off Road, come figura intellettualmente libera, libertaria e coraggiosa della scena artistica e musicale italiana.

“Quello che state per vedere non è un documentario. Non è un docufilm e nemmeno un biopic. Non è fiction, non è un reportage, perché quello che state per vedere è semplicemente un viaggio. Un viaggio fuori dalle strade comuni”.

Realizzato grazie a TEG e con il contributo del PR FESR Toscana 2021-2027 con soggetto e sceneggiatura di Piero Pelù, il film è prodotto da Apnea Film, Nexo Studios e DNA Audiovisivi e arriverà in tutte le principali sale cinematografiche italiane il 10, l’11 e il 12 novembre.

