Piero Pelù: “Deserti è un disco di formazione. Sono ancora pronto a stupirmi”

Già disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi su etichetta Epic Records / Sony Music Italy, “Deserti” è il nuovo album di Piero Pelù: un vero e proprio concept album, che si inserisce – come secondo capitolo – nella Trilogia del Disagio, iniziata nel 2020 con la pubblicazione del disco “Pugili Fragili“.

“Il tempo del riposo a cui gli acufeni mi hanno obbligato lo scorso anno mi ha dato modo di fermarmi e riflettere, guardarmi dentro e guardare tutto quello che mi circonda. Ho viaggiato, ho letto, ho scritto, mi sono confrontato con altri artisti. Quello che ho capito è quello che ho cercato di raccontare in questo album.

I deserti che attraverserete con me ascoltando questo disco sono deserti e desertificazioni a cui ci stiamo purtroppo assuefacendo, senza riuscire a reagire come dovremmo”.

un album e tanti deserti

In questo suo nuovo concept album Piero Pelù analizza la parola “deserti” in tutte le sue possibili accezioni:

I deserti causati dalle guerre (“ Scacciamali “): “ Dobbiamo reagire con la cultura della pace, perché in guerra non vince mai nessuno. Dobbiamo tornare ad essere persone tra le persone”;

“): “ I deserti causati dalla crisi climatica (“ Deserti “);

“); I deserti affettivi (“ Picasso “): “in questo brano parlo del me bambino e adolescente, che confida alla sua famiglia di voler fare musica e davanti si trova un muro, una guerra mondiale tra le mura domestiche. Ho tramutato questa mancanza di fiducia in un impegno costante nella musica. Quella porta in faccia è stata per me stimolante. Ho sempre saputo di essere l’anomalia all’interno della mia famiglia, ma sono felice di esserlo. In questo brano ho cercato di capire cosa i deserti di carezze hanno portato alla mia vita”;

“): “in questo brano parlo del me bambino e adolescente, che I deserti sentimentali (“ Maledetto Cuore ” ed “ Elefante “);

” ed “ “); I deserti causati dall’odio (“ Canto “): “s iamo in balia di persone senza un pensiero positivo. Il dovere dell’artista, di chi ha voce, è cantare, parlare di tutto quello che non ci piace nel mondo che ci circonda. Ognuno è libero di fare quello che sente, ma io non posso fare finta di non vedere cosa mi accade attorno. In questo brano parlo di una politica che non riesce ad avere il peso necessario per aiutare davvero i cittadini”;

“): “s I deserti creati dai social “ Tutto e Subito “);

“); I deserti delle nostre città e delle periferie (“ Baby Bang “);

“); I deserti del dolore (“ Baraonde “).

VIDEOINTERVIStA A PIERO PELù

“DESERTI”: LA TRACKLIST

Porte Picasso Maledetto Cuore Novichok Tutto e Subito Il Mio Nome è Mai Più (unplugged 25° anniversario) Elefante Baby Bang feat Calibro 35 Canto Baraonde Scacciamali Deserti

Sempre in prima linea per sostenere battaglie sociali, politiche e ambientali, anche per questo nuovo viaggio Piero Pelù ha scelto di sostenere EMERGENCY, l’associazione fondata da Gino Strada e Teresa Sarti con cui già in passato aveva portato avanti diverse iniziative oltre a “Il mio nome è mai più”, manifesto del pacifismo scritto insieme a Luciano Ligabue e Lorenzo Jovanotti.

INSTORE TOUR: LE DATE

8 giugno – BOLOGNA, Semm Music Store & More (ore 19.00)

10 giugno – FIRENZE, Feltrinelli di Piazza della Repubblica (ore 18.00)

12 giugno – NAPOLI, Feltrinelli di Piazza dei Martiri (ore 18:00)

13 giugno – ROMA, Discoteca Laziale (ore 17.30)

“deserti”: la cover

“Il problema con gli acufeni mi ha allontanato dal lavoro, ma mi ha avvicinato alla natura ed è da lì che è nata questa copertina, che è uno scatto che ho fatto io a Firenze passeggiando dopo un temporale. È un cielo, sì, ma riflesso in una pozzanghera.

‘Cosa c’è sotto le stelle’ canto in ‘Picasso’. Oggi ci sono io, Piero, l’ombra di un uomo che sta rinascendo e che ho deciso di mettere al posto di quella dell’uomo che era riflesso nella foto originale scattata quel giorno”.

PIERO PELù: LE DATE DEL TOUR