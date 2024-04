Piero Pelù torna con la rock ballad “Maledetto cuore” in attesa dell’album “Deserti”

Dopo la ripartenza con “Novichok”, Piero Pelù presenta il nuovo singolo “Maledetto cuore” (Epic Records / Sony Music Italy), che anticipa l’uscita dell’album “Deserti” e sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download (qui il presave) a partire da venerdì 26 aprile.

“Maledetto Cuore è una rock ballad che affronta il tema della difficoltà di comunicazione tra persone, nei rapporti amorosi ma in modo ancora più ampio nei rapporti umani in generale. Da una parte c’è la consapevolezza di essere travolti dal proprio caos interiore e dall’altra il bisogno di condividere la propria realtà sapendo quanto è difficile farlo”, racconta Piero Pelù a proposito del brano.

Poi, aggiunge: “È un viaggio tra le dune dei deserti alla ricerca degli altri, di cui abbiamo bisogno per aiutarci a capire noi stessi e il caos dentro e fuori di noi”.

Ma io ho bisogno di te

di quello che non so capire

cuore maledetto cuore

sei l’acqua nel deserto di sale

si io ho bisogno di te, di te

di quello che non so vedere

cuore maledetto il mio cuore

sei quello che mi farà impazzire

cuore maledetto, cacciatore di stelle

abbracci e contatti poi solo le lontananze

scacciare le sirene, lezioni di resistenza

mi manchi, mi sfianchi

PIERO PELÙ, DESERTi tour: le date

29 giugno 2024 – SPILIMBERGO (PN) @ Area La Favorita

26 luglio 2024 – CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) @ Lacustica Festival, Rocca Medioevale

27 luglio 2024 – PORTO RECANATI (MC) @ Arena Beniamino Gigli

09 agosto 2024 – ASIAGO (VI) @ Piazza Carli

16 agosto 2024 – NOTO (SR) @ Scalinata Della Cattedrale

18 agosto 2024 – BAGHERIA (PA) @ Go Green Festival, Piccolo Parco Urbano (data spostata dal 17 al 18 agosto)

20 agosto 2024 – ROCCELLA JONICA (RC) @ Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

22 agosto 2024 – SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) @ Festival San Pancrazio, Forum Eventi

24 agosto 2024 – VEROLI (FR) @ Tarantelliri Festival, Area Esterna Pala Coccia

13 settembre 2024 – CERNOBBIO (CO) @ Lake Sound Park, Ex Galoppatoio (data spostata dal 6 al 13 settembre)

Da sempre in prima linea per le battaglie sociali, anche per questo nuovo viaggio musicale Piero Pelù ha scelto di sostenere EMERGENCY, l’associazione fondata da Gino Strada e Teresa Sarti, con cui già in passato aveva collaborato in occasione dell’uscita de “Il mio nome è mai più” con Ligabue e Jovanotti.