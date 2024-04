Piero Pelù annuncia l’uscita del suo nuovo album “Deserti”

Disponibile in tutti i negozi di dischi a partire da venerdì 7 giugno, “Deserti” (Epic Records / Sony Music Italy) è il nuovo album di inediti di Piero Pelù, nonché il secondo capitolo della Trilogia del Disagio, inaugurata nel 2020 con la pubblicazione di “Pugili Fragili“.

Il disco sarà disponibile nei seguenti formati: CD, Vinile blu trasparente, Vinile Nero 180 gr., musicassetta in versione limitata e numerata (in esclusiva sullo store del sito ufficiale di Piero Pelù), CD autografato ed LP trasparente autografato (in esclusiva su Amazon).

PIERO PELù, IN ATTESA DI “DESERTI” ARRIVA “NOVICHOK”

Ad anticipare l’uscita di “Deserti” il nuovo singolo “Novichok“, un brano che Piero Pelù ha deciso di condividere con i propri fan in un luogo per lui molto importante, ovvero la cantina di via De’ Bardi a Firenze, dove i Litfiba sono nati e hanno mosso i primi passi.

Di fatto, giovedì 11 aprile il rocker ha invitato un gruppo selezionato di fan alla cantina per partecipare allo Speakeasy da Piero, una serata pensata e voluta dal cantautore toscano per riallacciare i rapporti con le sue radici musicali, ancora molto presenti in lui e nella sua musica.

“Ho scelto di annunciare l’uscita del nuovo album condividendo con i miei fan Novichok perché viviamo in tempi che sono costantemente avvelenati dalle fake news e dall’odio, sempre più diffuso dalla rete fino alle nostre strade.

Novichok è il veleno subdolamente usato da Putin per uccidere i suoi oppositori ed è metaforicamente il veleno che ogni giorno viene propinato a noi cittadini attraverso i cibi contaminati e le propagande sempre più invasive e false”.

PIERO PELù, DESERTI live 2024: LE DATE

Questa ripartenza non è solo legata alla pubblicazione di nuova musica, ma anche al ritorno di Piero Pelù sui palchi di tutta Italia, dopo la cancellazione del tour dello scorso anno a causa di alcuni problemi di salute (ne abbiamo parlato qui).

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour “Deserti Live 2024“, che vedrà il rocker esibirsi insieme ad una band composta da musicisti del calibro di Giacomo Castellano “Castillo” alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso.

29 giugno 2024 SPILIMBERGO (PN) – Area La Favorita

26 luglio 2024 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) – Lacustica Festival, Rocca Medioevale

27 luglio 2024 PORTO RECANATI (MC – Arena Beniamino Gigli

09 agosto 2024 ASIAGO (VI) – Piazza Carli

16 agosto 2024 NOTO (SR) – Scalinata Della Cattedrale

18 agosto 2024 BAGHERIA (PA) – Go Green Festival, Piccolo Parco Urbano (data spostata dal 17 al 18 agosto)

20 agosto 2024 ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

22 agosto 2024 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – Festival San Pancrazio, Forum Eventi

24 agosto 2024 VEROLI (FR) – Tarantelliri Festival, Area Esterna Pala Coccia

13 settembre 2024 CERNOBBIO (CO) – Lake Sound Park, Ex Galoppatoio (data spostata dal 6 al 13 settembre)

Piero Pelù – che durante tutta la sua carriera è sempre stato in prima linea, sostenendo battaglie sociali, politiche e ambientali – è inoltre felice di annunciare che per questo nuovo viaggio ha scelto di sostenere EMERGENCY, l’associazione fondata da Gino Strada e Teresa Sarti con cui già in passato aveva portato avanti diverse iniziative, tra cui il singolo “Il mio nome è mai più” con Luciano Ligabue e Jovanotti, che proprio quest’anno spegne 25 candeline.