Piero Pelù annuncia il ritorno live: “La Dea musica mi ha salvato dalla depressione”

Dopo aver annunciato, lo scorso luglio, il rinvio del Tour Estremo Live per importanti motivi di salute (ne abbiamo parlato qui), Piero Pelù torna con una lunga lettera ai fan, con la quale annuncia il ritorno live, dopo aver combattuto la depressione, che ha superato anche grazie alla musica, che lui definisce una vera e propria Dea.

Di seguito riportiamo le sue parole:

“Ciao a tuttt, 10 mesi fa vi scrivevo che avevo subito un forte shock acustico in studio di registrazione e che ero costretto a rimandare in blocco il mio Tour. In questo periodo ho combattuto la depressione e solo grazie alla Dea musica ne sono uscito, ho tirato fuori le unghie e i denti, ho sputato l’anima, ho scritto cose nuove e urgentissime ed ho elaborato altre idee, che erano rimaste chiuse nel mio sconfinato archivio.

Mentre vi sto scrivendo, ho finito di produrre questo nuovo viaggio sonoro che vi raggiungerà prestissimo e in molte forme. Infatti, in questo lungo periodo lontano da voi ho fatto foto e video che quanto prima vi mostrerò. Ho una fottutisima voglia di tornare in mezzo a voi con queste nuove canzoni a cui sono particolarmente legato e con il tour che sarà più coinvolgente che mai. Mi siete mancati, ci vediamo presto Ragazzacc!”.

PIERO PELù: LE PAROLE DELLA MANAGER VALENTINA PARIGI

Alle parole di Piero Pelù si sono poi aggiunte quelle della sua manager, Valentina Parigi, che ha così commentato questa tanto attesa ripartenza:

“Si riparte da qui. I questi due anni ho vissuto cose belle e cose brutte, ma nei momenti di sconforto e nei momenti più difficili ci sono due cose che mi hanno sempre salvata: il mio lavoro e la Musica. Mi ritengo una donna fortunata e so che non sarei la donna che sono oggi se non avessi avuto il privilegio e l’onore di lavorare per Piero Pelù. Avanti tutta! Lo spettacolo è appena cominciato.

Grazie come sempre ai miei amici, perché senza di loro non ce l’avrei fatta, alle mie notti insonni, che mi hanno portato sempre dei buoni consigli, al mio Podere adorato, che allieva sempre i miei momenti di sconforto, e a mio zio, che ho salutato un mese fa, ma che sento che c’è. Vamonos!”.