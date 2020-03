Dopo un Festival di Sanremo vissuto da assoluto protagonista e che ha regalato al brano Gigante un inaspettato quinto posto, Piero Pelù ha pubblicato un nuovo album prodotto da Luca Chiaravalli, in cui mostra la sua anima rock (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Ora, per festeggiare 40 anni di musica, l’artista ha annunciato nuove date del tour estivo denominato Pugili Fragili Live 2020.

Nuovi appuntamenti dal vivo dopo l’anteprima dello scorso novembre, momento in cui l’artista portò per la prima volta sul palco il brano Picnic all’Inferno, prima traccia dell’album Pugili Fragili uscito lo scorso 21 febbraio.

PIERO PELÙ – PUGILI FRAGILI LIVE 2020

“Il calendario si allunga sempre di più… e non è ancora finita! Sarà un’estate caldissima!”

Con questo messaggio postato sui social, Piero Pelù ha annunciato le nuove date di un tour che promette di regalare quell’energia che mai è mancata nei 40 anni di carriera del Diablo del rock italiano.

Ecco le prime date di Pugili Fragili Live 2020, tour prodotto e organizzato da Friends & Partner:

3 luglio a Isola del Castello a Legnano (Milano) in occasione del Rugby Sound Festival

10 luglio in Piazza Castello a Marostica in occasione del Marostica Summer Festival

14 luglio al Campo Marte di Brescia in occasione del Brescia Summer Music Festival (NUOVA DATA)

16 luglio in Piazza Castello a Fossano (Cuneo) per l’Anima Festival

19 luglio alla Banchina S. Domenico di Molfetta (Bari) in occasione dell’Oversound Festival

23 luglio a Valmontone Outlet di Roma per il Valmontone Summer Festival

1 agosto al Teatro della Laguna di Orbetello (Grosseto) in occasione del Festival delle Crociere

19 agosto in Piazza delle Regioni a Presicce (Lecce) in occasione del Festival I Colori Dell’Olio

3 settembre al Teatro Romano di Verona per il Verona Folk Festival

In concomitanza con le date live, ove possibile Piero porterà avanti il suo Clean Beach Tour, il progetto organizzato con Legambiente, per sottrarre attivamente e concretamente plastiche e microplastiche all’ambiente.

Foto di Bagnoli