Piero Pelù lancia “SOS”: un grido di pace per la Palestina e contro le guerre scaricabile gratuitamente

Piero Pelù pubblica SOS, un brano urgente e gratuito, scritto “in poche ore” per rispondere con testo e musica al dolore che attraversa il mondo.

Un ritorno alle origini, al rock come urgenza e non come strategia. Piero Pelù ha deciso di pubblicare sul proprio sito ufficiale un inedito, SOS, scaricabile gratuitamente, senza passare da piattaforme di streaming o distribuzione commerciale.

Un gesto simbolico ma potentissimo, che il rocker fiorentino ha spiegato così:

“Ho scritto una canzone che mi è venuta dal cuore e che parla del nostro fiato sospeso per gli amici della Global Sumud Flottilla e per il genocidio palestinese.



Ho deciso di metterla scaricabile gratuitamente sul mio sito perché non voglio usare piattaforme coinvolte in armi e propagande di dittatori e per questo ringrazio il presidente della mia etichetta Andrea Rosi (Sony Music) per avermelo concesso. Ringrazio Valerio Recenti con il quale ho registrato e prodotto il brano in 10 ore.



Ringrazio voi per i download e per le condivisioni, perché sarete voi a diffonderlo. Ci vediamo in tour.

Palestina libera! La pace è l’unica vittoria, sempre!”