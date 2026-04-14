14 Aprile 2026
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14 Aprile 2026

Pierdavide Carone e la paura di dirsi addio: esce “Mentirsi pur di amarsi”

La storia delle relazioni che si trascinano per abitudine quando manca il coraggio di dirsi addio.

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Pierdavide Carone in uno scatto per il lancio del singolo Mentirsi pur di amarsi, in uscita il 17 aprile 2026
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Pierdavide Carone torna con un nuovo singolo: si intitola Mentirsi pur di amarsi (un altro po’…) ed è in uscita venerdì 17 aprile 2026 per Zoo Dischi/ADA Music Italy. Il brano racconta quella fase delle relazioni in cui l’amore sembra finito ma nessuno dei due ha il coraggio di dirsi addio.

Pierdavide Carone, “Mentirsi pur di amarsi”: di cosa parla il brano

Il singolo mette a fuoco un momento che quasi tutti hanno vissuto: si resta insieme non perché l’amore regge, ma per paura, per abitudine, per la fatica di dover spiegare a parenti e amici quello che si fa fatica ad ammettere persino a sé stessi.

La bugia rassicurante invece della verità scomoda.

“Quante volte succede nelle relazioni ormai consumate dai litigi, dalle tensioni, dalla noia, o semplicemente dal tempo, di ritrovarsi in quella fase che sta esattamente nel mezzo tra la fine dell’amore e la fine della relazione?”, spiega Pierdavide Carone. “In quella fase in cui non ci si dice addio per paura, per affetto, per inerzia, per la fatica, anche solo di dover dire a parenti o amici quello che si fa fatica ad ammettere anche al partner, o addirittura a sé stessi. Come se non verbalizzare la fine l’allontani, o la renda meno reale. E allora si va avanti, si resiste, si arriva a mentirsi pur di amarsi un altro po’…”

Mentirsi pur di amarsi (un altro po’…) è stata e composta da Pierdavide Carone, prodotta da Davide Gobello.

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