Il Piccolo Coro dell’Antoniano celebra l’80° anniversario della Repubblica italiana con il nuovo brano La Repubblica è un grande coro, disponibile dal 29 maggio 2026 su tutte le piattaforme digitali per Sony Music Italy.

È Online anche il videoclip ufficiale del brano.

La canzone fa parte di un progetto musicale e di educazione civica pensato per accompagnare la ricorrenza del 2 giugno 2026, ottanta anni esatti dalla nascita della Repubblica. L’iniziativa nasce all’Antoniano di Bologna e mette al centro i bambini come destinatari principali del messaggio.

Un brano che diventa progetto didattico

La Repubblica è un grande coro non è solo una canzone. Il Piccolo Coro dell’Antoniano ha messo a disposizione gratuitamente sul sito dello Zecchino d’Oro il testo, la base e lo spartito del brano, perché chiunque possa impararla e cantarla in famiglia, a scuola o in classe.

A questo si aggiunge un kit didattico richiedibile via email all’Antoniano: contiene guide e tracce per attività in classe, e trasforma l’esperienza del canto collettivo in un percorso di educazione civica sui valori della Costituzione.

L’idea che attraversa tutto il progetto è una metafora chiara: la Repubblica funziona come un coro. Ogni voce conta, ma il risultato si ottiene solo quando le voci si ascoltano fra loro. Come ha spiegato Fra’ Giampaolo Cavalli, Direttore dell’Antoniano:

“Ottant’anni di Repubblica sono ottant’anni di voci che hanno imparato a stare insieme. Nel coro si impara, prova dopo prova, ciò che è fondamentale in una democrazia: ascoltare, accordarsi, contribuire a qualcosa che è di tutti”.

Chi ha scritto La Repubblica è un grande coro

Il testo del brano è firmato da Angela Senatore, autrice dell’Antoniano. La musica è composta da Lorenzo Tozzi, musicista e autore che ha pubblicato canzoni, sigle e libri per l’infanzia ed è voce di programmi di Rai Radio Kids e Rai Play Sound. L’arrangiamento è di Alex Volpi.

Il videoclip è diretto da Riccardo Marino. Il brano è interpretato dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini.

Sul senso del progetto, Angela Senatore ha sottolineato l’approccio scelto:

“I bambini non hanno bisogno di definizioni astratte: hanno bisogno di vedere che il bagno della scuola è di tutti, che il cerchio si rompe se uno lascia la mano, che una torta si fa di tante fette diverse”.

Crediti del brano

Titolo: La Repubblica è un grande coro

Interpretato da: Piccolo Coro dell’Antoniano

Direzione del coro: Margherita Gamberini

Testo: Angela Senatore

Musica: Lorenzo Tozzi

Arrangiamento: Alex Volpi

Videoclip: regia di Riccardo Marino

Distribuzione: Sony Music Italy

Data di uscita: 29 maggio 2026