11 Settembre 2025
di
Alessandro Genovese
News
News
11 Settembre 2025

PeM! Festival – Parole e musica in Monferrato. Un festival ricco di eventi fino al 9 ottobre

Tutti gli eventi sono gratuiti e coniugano momenti di spettacolo a interviste.

di Alessandro Genovese
PeM! Festival - Parole e musica in Monferrato 2025
A fine agosto è partito il PeM! Festival – Parole e musica in Monferrato, una manifestazione strumento di promozione di un territorio di grande bellezza e tradizione.

Un record di ben 22 eventi in 43 giorni, dalla musica alla letteratura, dalla comicità al cinema, dalla cultura all’enogastronomia, dalla televisione al giornalismo. La ventesima edizione del PeM! Festival – Parole e musica in Monferrato si snoda su dieci comuni ed è la rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni diretta da Enrico Deregibus.

Il Festival è partito il 28 agosto e proseguirà fino al 9 ottobre e si è valso e si sta fregiando di un parterre di protagonisti molto variegato.

Tutti gli eventi sono gratuiti e coniugano momenti di spettacolo a interviste: un live journalism con musica e performance.

PeM! Festival – Parole e musica in Monferrato è un festival che è partito da San Salvatore Monferrato facendo tappa a Lu Cuccaro Monferrato, Balzola, Valenza, Mirabello Monferrato con il Country Sport Village, Alessandria, Pontestura, Rive, Fubine Monferrato e l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni con il comune di Cella Monte.

Un percorso tra le colline, le risaie e il Po, nel Monferrato (da dieci anni sito Unesco) e attorno al Monferrato, a un’ora da Torino, Milano e Genova.

All Music Italia

