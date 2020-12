Peligro canta un suo sfogo personale nel brano “Parole al vento”

Peligro (all’anagrafe, Andrea Mietta) torna con un nuovo brano dal titolo Parole al vento. Il singolo, in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 27 novembre 2020, è scritto dal rapper milanese e composto da Marco Zangirolami.

Parole al vento (pubblicato da Maqueta Records e distribuito da Artist First) è un brano caratterizzato da un particolare equilibrio musicale. Il pezzo si muove tra un sound urban moderno e uno hip hop tradizionale.

La canzone è uno sfogo personale con cui Peligro esterna il proprio pensiero. Il rapper stigmatizza chi abusa del proprio status sociale. Allo stesso tempo, prende posizione nei confronti di chi si lascia influenzare senza prendere una posizione.

Nel presentare il brano, Peligro evidenzia: “Parole al vento è uno sfogo che incarna una serie di atteggiamenti e attitudini nei confronti della vita che non riesco a tollerare, da chi si erge a líder máximo alle persone che, per via dell’ignavia o della pigrizia, finiscono per farsi trascinare dal carisma di questi individui”. Il rapper aggiunge: “Ogni tanto sfogare un po’ di rabbia su una produzione fighissima come quella di Marco Zangirolami è il modo migliore per riequilibrare la psiche”.

Parole al vento fa seguito all’Ep Respiro, pubblicato la scorsa primavera e anticipato dai singoli Gemelli, Quanto ti costa e Dietro. Con questo nuovo brano, Peligro torna a collaborare con Marco Zangirolami, storico produttore e sound engineer del rap italiano (Sottotono, Fabri Fibra, Emis Killa, J-Ax). I due si erano conosciuti nel 2018; e Zangirolami aveva curato la produzione dell’album Mietta sono io.

Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale, con la regia di Gabriele Abruzzi.

Peligro – Parole al vento – Video

Foto di Veronica Argentiero