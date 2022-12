È morto il grande Pelé. Il ricordo dei cantanti italiani. Vasco Rossi a Loredana bertè

Il 29 dicembre all’età di 82 anni è morto O Rei, O Rei do Futebol, la Perla Nera. Parliamo di Pelé, l’uomo che è stato considerato il più grande calciatore di tutti i tempi insieme a Maradona. Anche gli artisti italiani, amanti del calcio e non, hanno lasciato numerosi messaggi sui social per salutarlo

Edson Arantes do Nascimento, questo il vero nome. del calciatore, è morto a 82 anni circondato da suoi cari. Era malato da diverso tempo, l’uomo aveva infatti un tumore al Colon. La causa della scomparsa è un’insufficienza multiorgano.

Con la Nazionale del Brasile Pelé è stato l’unico calciatore a vincere tre campionati nel mondo. Molto forte il legame con l’Italia. L’ultima volta vi era stato nel 2016 per la promozione del film sulla sua storia.

L’uomo lascia la figlia Sandra e nipoti Octávio e Gabriel.

