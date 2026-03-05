Forlì, la Nazionale Cantanti, con la Partita del Dono, ricorda l’eroe Silver Sirotti

Forlì ricorda Silver Sirotti con la Partita del Dono. Il 9 aprile 2026 allo stadio Morgagni la Nazionale Cantanti scenderà in campo per una serata benefica dedicata alla memoria del giovane ferroviere.

DATA: 9 aprile 2026

ORA: 20.00

EVENTO: La Partita del Dono

PARTITA: Nazionale Cantanti vs Team Silver 1974

LUOGO: Stadio Morgagni – Forlì

Alle ore 20.00 la Nazionale Cantanti scenderà in campo contro il Team Silver 1974, squadra composta da amici e compagni di gioventù del giovane ferroviere, insieme a diversi volti noti del territorio.

Partita del Dono Forlì: il ricordo di Silver Sirotti

La notte tra il 3 e il 4 agosto 1974 una bomba esplose su un vagone del treno Italicus, provocando la morte di dodici persone e il ferimento di decine di viaggiatori.

Tra coloro che si trovarono di fronte alla tragedia c’era Silver Sirotti, ferroviere di appena 24 anni. Armato di un estintore entrò nel vagone in fiamme per prestare soccorso ai passeggeri, riuscendo a salvare tre persone. Nel tentativo di aiutare altri viaggiatori rimasti intrappolati tra le fiamme, perse però la vita.

Per quel gesto di straordinario coraggio, nel 1975 la Presidenza della Repubblica gli conferì la Medaglia d’oro al valor civile.

Una partita per la solidarietà

L’evento in programma a Forlì nasce proprio con l’obiettivo di ricordare il suo sacrificio e trasformare quella memoria in un gesto concreto di solidarietà.

L’intero incasso della serata sarà devoluto a Admo, Aido e Avis, associazioni impegnate quotidianamente nella promozione della donazione e nel sostegno alla vita.

Un’iniziativa che unisce sport, musica e comunità nel segno di un messaggio semplice ma potente: si può sempre, e si deve sempre, dare di più.

L’evento benefico allo Stadio Morgagni di Forlì vedrà protagonista la Nazionale Cantanti, da anni impegnata in iniziative di solidarietà.

La storia della Nazionale Cantanti

L’Associazione Nazionale Italiana Cantanti nasce nel 1981 su iniziativa di un gruppo di artisti e del direttore generale Gian Luca Pecchini, con l’obiettivo di sostenere progetti di solidarietà e aiutare le persone più fragili.

Nel corso degli anni la squadra ha coinvolto alcuni dei protagonisti più importanti della musica italiana, mettendo la popolarità degli artisti al servizio di cause sociali.

Nella prima formazione della squadra scese in campo anche Lucio Battisti. La prima Partita del Cuore si disputò nel 1991 all’Arena di Milano davanti a oltre 83.000 spettatori.

Da allora la Nazionale Cantanti ha raccolto oltre 150 milioni di euro destinati a iniziative benefiche. Nel corso degli anni agli eventi hanno partecipato numerosi protagonisti dello spettacolo, dello sport e della politica internazionale, contribuendo a trasformare queste partite in appuntamenti simbolici di solidarietà.

La Partita del Dono di Forlì si inserisce proprio in questa tradizione, portando sul campo non solo artisti e sportivi ma anche la memoria di un gesto che continua a parlare alle nuove generazioni.