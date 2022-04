Paolo Vallesi lancia “Bentornato”, singolo scritto con due importanti cantautori

Paolo Vallesi Bentornato testo e significato del primo singolo estratto dal nuovo doppio album, IONOI, pubblicato per i 30 di carriera dell’artista lo scorso 25 marzo per Clodio Music con distribuzione Believe.

Un anniversario che Paolo Vallesi ha voluto festeggiare con un progetto articolato, che include un tour (prime date annunciate Milano il 27 aprile, Roma il 5 maggio e Firenze il 24 maggio) e un docufilm di prossima uscita.

Paolo Vallesi Bentornato Significato

Ecco come il cantautore racconta questo brano:

Bentornato è la parola che mi viene rivolta più spesso quando mi ripropongo al pubblico con un nuovo lavoro. È un complimento che mi piace molto. Vuole dire che sei mancato a qualcuno e che ha piacere di rivederti e risentirti.

È una canzone autobiografica. L’ho scritta insieme ad Amara, che l’ha raccontata con il suo sguardo, e a Simone Cristicchi, che l’ha pennellata con la sua poesia. È stato bellissimo scriverla, realizzarla e cantarla.

È online anche il video di Bentornato girato al Teatro Romano di Fiesole. Il brano, come dichiarato da Vallesi, è stato scritto insieme ad Amara, con cui aveva già duettato nel singolo Pace, e Simone Cristicchi.

Paolo Vallesi Bentornato testo e audio

Bentornato al coraggio che credevo perduto

Bentornato a quel viaggio che non era finito

Al sorriso che indosso, a ogni singolo abbraccio, a ogni piccolo passo che faccio

A chi torna dopo essersi perso

Bentornato al passato

Bentornato a me stesso

All’amore sbocciato quella notte d’estate

Bentornato a ogni giorno felice

E non esiste tempo che non passi, o tempo che non tornerà

E non c’è mai sconfitta che non ti conceda una rivincita

Accorgersi di quanta meraviglia c’è nella semplicità

Dentro al senso che ognuno lе da

Bentornato futuro di fortuna e speranza

A un profumo di rosе che riempie la stanza

Alla luce del giorno che mi viene a svegliare

Bentornato a chi sa perdonare

A chi parla dopo tanto silenzio

A chi cerca un scopo e ritrova se stesso

A quel sogno proibito, quello che fa tremare

Bentornato a chi ha saputo aspettare

E non esiste amore che non passi, o amore che non tornerà

E non c’è mai una fine che non sia principio di rinascita

È dentro a ogni ferita che ogni uomo trova la sua verità

Finché ci credi ancora

Finché ti accorgi che non è ancora finita

Quando la senti esplodere dentro, più forte, la vita

La mia vita è tutta qui

La mia vita è tutta qui

Tra i disegni del destino

Nei miei sogni di bambino

La mia vita è tutta qui

La mia vita è tutta qui

E non esiste tempo che non passi, o tempo che non tornerà

E non c’è mai sconfitta che non ti conceda una rivincita

Bentornato al coraggio

Che non ho mai perduto

Bentornato a quel viaggio