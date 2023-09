Paolo Meneguzzi attacca X Factor: “Vedere distruggere i sogni dei ragazzi è terribile. Provo vergogna nel fare questo lavoro”

Con un post social Paolo Meneguzzi ha attaccato X Factor, mostrando tutto il suo sdegno nei confronti del talent, che ha definito un tritacarne che distrugge i sogni dei ragazzi.

Il cantautore non ha infatti gradito le parole che Morgan, Ambra e Fedez hanno rivolto alle Ragazze Punk, band della sua scuola di musica: “I giudici hanno deciso di massacrarle senza motivo, semplicemente perché proponevano un pop leggero“.

Da qui parte tutta un’invettiva contro il talent che, come si legge nel messaggio che ha inoltrato alla redazione del programma, “non funzionerà mai“, perché “vedere i giovani massacrati non fa né ridere né piangere. Fa pena. Pena per chi lo provoca“.

