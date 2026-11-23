Paolo Belli è tornato venerdì 20 novembre con il nuovo singolo Come se non ci fosse un domani, uscito per CinicoDisincanto con distribuzione Artist First. Il brano, una ballad più intima e raccolta rispetto alla produzione dell’artista, dà anche il titolo al suo nuovo spettacolo teatrale che debutterà il 6 dicembre.

Il significato di Come se non ci fosse un domani di Paolo Belli

Come se non ci fosse un domani è una ballad scritta dal cantautore e attore siciliano Mario Incudine dopo una chiacchierata in cui Paolo Belli gli ha raccontato ricordi, aneddoti ed episodi della propria vita.

Da quella conversazione è nato un testo che racconta il tempo che passa, le occasioni colte o perdute e le svolte inattese. L’amore fa da filo conduttore tra malinconia e speranza, sorrisi e commozione.

Paolo Belli ha ricordato: “Quando Mario mi ha fatto ascoltare per la prima volta questa canzone sono rimasto colpito dalla sua capacità di trasformare le mie parole in qualcosa che racconta così bene la mia vita.

“È uno degli aspetti che amo di più della musica: riuscire a dare forma, attraverso una melodia e poche parole, a emozioni che a volte è difficile esprimere. Mario è un artista straordinario e sono davvero felice di poter collaborare con lui”.

Tra i versi del brano ci sono “vorrei contare i baci mai dati e ricordare quell’ultimo ancora, quello che mi hai lasciato nell’aria”, che invitano a custodire i momenti più belli. Il testo è sostenuto da una musica che lascia spazio alla voce.

Paolo Belli ha spiegato: “Sono abituato a salire sul palco con una grande orchestra alle spalle, a far ballare e cantare il pubblico. Stavolta ho voluto lasciare più spazio alla voce e all’interpretazione, cercando una dimensione musicale diversa, più raccolta.

“È una sfida che mi piace molto, perché credo sia importante per un artista continuare a esplorare nuove possibilità espressive, senza perdere la propria identità”.

Come se non ci fosse un domani è stata arrangiata e prodotta da Pino Iodice e Gabriele Cannarozzo, che hanno anche suonato, rispettivamente, chitarra e basso.

Accanto a loro hanno suonato Enzo Proietti al pianoforte, Phil Mer alla batteria, Pierluigi Bastioli al trombone, Sergio Vitale alla tromba e Marco Postacchini al sax, che ha curato anche l’orchestrazione della sezione fiati.

Il nuovo spettacolo teatrale e i live

Come se non ci fosse un domani è anche il titolo del nuovo spettacolo teatrale di Paolo Belli, un racconto tra parole e musica dedicato alla sua storia artistica.

Paolo Belli debutterà domenica 6 dicembre 2026 all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine (Modena), sua città natale. Il secondo appuntamento sarà il 15 gennaio 2027 alla Lavanderia a Vapore di Collegno (Torino). Parallelamente all’impegno teatrale, da dicembre l’artista riprenderà anche i concerti dal vivo in tutta Italia insieme alla sua Big Band.

Credits del brano ▸ Artista · Paolo Belli

· Paolo Belli ▸ Titolo · Come se non ci fosse un domani

· Come se non ci fosse un domani ▸ Autori · Mario Incudine

· Mario Incudine ▸ Produttore · Pino Iodice, Gabriele Cannarozzo