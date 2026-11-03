Paolo Belli torna dal vivo con lo spettacolo Come se non ci fosse un domani, che debutta il 6 dicembre 2026 a Formigine, sua città natale, e arriva il 15 gennaio 2027 a Collegno. Sono le prime due date teatrali che riportano Belli sul palco dopo i mesi di sospensione seguiti all’incidente di luglio.

Paolo Belli concerti 2026 e 2027: le date dello spettacolo

Il debutto è all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, in provincia di Modena, mentre a Collegno, in provincia di Torino, lo spettacolo va alla Lavanderia a Vapore.

Paolo Belli · Come se non ci fosse un domani Data Città Biglietti 6 dic 2026 Formigine

Auditorium Spira Mirabilis Da annunciare 15 gen 2027 Collegno

Lavanderia a Vapore Da annunciare

Lo spettacolo e i concerti con la Big Band

Come se non ci fosse un domani è dedicato al percorso artistico di Belli, che da dicembre riparte anche con la sua Big Band per i concerti in tutta Italia e ritrova i musicisti, i tecnici e i collaboratori che lo accompagnano da anni.

Belli dopo l’incidente di luglio: lo stop e il video sul ritorno

La sospensione era cominciata dopo il 13 luglio, quando a Cognento, nella Bassa Reggiana, Belli si era scontrato in bicicletta con un pedone, che è morto il giorno dopo all’ospedale di Parma.

La Procura di Reggio Emilia ha iscritto Belli nel registro degli indagati per omicidio stradale, un atto che è necessario agli accertamenti e non equivale a un’affermazione di responsabilità.

Per l’edizione 2026 di Ballando con le stelle la Rai e Belli hanno deciso insieme che lui non andasse in video e restasse dietro le quinte.

In un video sui suoi social Belli ha spiegato la scelta del silenzio: “Subito dopo quello che è accaduto ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e ho deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali.”

Belli ringrazia poi chi gli è stato vicino: “Ho deciso di tornare al mio lavoro, però prima volevo ringraziare tutti voi per il grande affetto che mi avete dimostrato in questi mesi con le vostre parole, con i vostri pensieri o anche con un semplice saluto per la strada. Davvero, grazie davvero.”

Sul ritorno al lavoro Belli aggiunge: “Ripartire lo devo a tutti voi e lo devo anche a chi lavora insieme a me. Sicuramente lo farò con uno stato d’animo diverso, senza dimenticare nulla, anche quando mi vedrete sorridere e cantare. Ci vediamo presto in giro.”

Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia →